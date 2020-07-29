Гаттузо: Если вы не реализуете пять — шесть моментов, конечно, будут проблемы

Дженнаро Гаттузо
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«Если у вас есть пять или шесть моментов, но вы не забиваете, конечно, будут проблемы.
Думаю, что из четырех матчей с "Интером" в этом сезоне, сегодня мы провели наш лучший матч.
Мы создали множество моментов, использовали другой подход к игре, но не смогли использовать все это.
Это правда, что мы выиграли трофей, но меня раздражает, когда вижу самодовольство.
Мы совершаем много ошибок перед воротами, и я не хочу, чтобы мы начали обвинять кого-то, нам необходимо думать как команда», — цитирует Гаттузо Football Italia.
После этой игры «Наполи» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.
Неаполитанская команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, одержав победу в Кубке Италии. 0