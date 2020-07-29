Гаттузо: Если вы не реализуете пять — шесть моментов, конечно, будут проблемы

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение команды от «Интера» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

«Если у вас есть пять или шесть моментов, но вы не забиваете, конечно, будут проблемы.

Думаю, что из четырех матчей с "Интером" в этом сезоне, сегодня мы провели наш лучший матч.

Мы создали множество моментов, использовали другой подход к игре, но не смогли использовать все это.

Это правда, что мы выиграли трофей, но меня раздражает, когда вижу самодовольство.

Мы совершаем много ошибок перед воротами, и я не хочу, чтобы мы начали обвинять кого-то, нам необходимо думать как команда», — цитирует Гаттузо Football Italia.

После этой игры «Наполи» с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.

Неаполитанская команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, одержав победу в Кубке Италии. 0