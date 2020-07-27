Агент Луческу опроверг информацию об уходе тренера из киевского «Динамо»

Агентпредставляющий румынского тренера, опроверг информацию о том, что его клиент расторг контракт с киевским «Динамо».

Ранее румынская газета Gazeta Sporturilor сообщила, что специалист расторг двухлетнее соглашение, подписанное 23 июля.

«Нет, Луческу не уходит. Это была личная переписка между ним и президентом "Динамо" Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу.

Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу — главный тренер "Динамо".

Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел.

Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», — приводит слова агента «Р-Спорт».

Луческу — самый успешный тренер в истории «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины с 2005 по 2014 годы, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009-м.

За 12 лет работы в «Шахтере» румынский тренер регулярно критиковал киевский клуб. 0