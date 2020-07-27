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    Экс-наставник тульского «Арсенала» отказался возглавить «Оренбург»

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    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признался, что имел предложение от «Оренбурга», но отказался возглавить клуб, вылетевший в ФНЛ.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Приглашение было, но я отказался. Сейчас надо немножко отдохнуть, перезагрузиться. Варианты есть, но нужно все хорошенько обдумать», — сказал Черевченко Матч ТВ.

    «Оренбург» также рассматривал кандидатуры Игоря Осинькина («Чертаново») и Роберта Евдокимова («Нижний Новгород»), но первый, скорее всего, возглавит «Крылья Советов», а со вторым уральцы не сошлись в сроках соглашения.

    Кроме того, «Оренбург» контактировал с экс-тренером брестского «Динамо» чехом Марцелом Личкой. 0

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