Экс-наставник тульского «Арсенала» отказался возглавить «Оренбург»

Бывший главный тренер тульскогопризнался, что имел предложение от, но отказался возглавить клуб, вылетевший в ФНЛ.

«Приглашение было, но я отказался. Сейчас надо немножко отдохнуть, перезагрузиться. Варианты есть, но нужно все хорошенько обдумать», — сказал Черевченко Матч ТВ.

«Оренбург» также рассматривал кандидатуры Игоря Осинькина («Чертаново») и Роберта Евдокимова («Нижний Новгород»), но первый, скорее всего, возглавит «Крылья Советов», а со вторым уральцы не сошлись в сроках соглашения.

Кроме того, «Оренбург» контактировал с экс-тренером брестского «Динамо» чехом Марцелом Личкой. 0