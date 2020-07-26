ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • 16:26
    • «Локомотив» предложил новый контракт Фарфану
  • 14:18
    • «Ман Сити» и «Реал» сыграют несмотря на карантинные меры в Англии
  • 12:08
    • Бартомеу верит в продление контрактов с Месси и тер Штегеном
  • 09:51
    • Спортивный директор «Милана» ведет переговоры по Миранчуку
  • 08:36
    • Ибрагимович просит у «Милана» 6 миллионов евро в год
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ньюкасл — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 18:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Валентин Лацаро, Мигель Альмирон, Набиль Бенталеб, Аллан Сент-Максимен, Dwight Gayle.

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Neco Williams, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 1:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • Вчера в 15:14
    •
  • Прогноз
  • «Верона» — «Лацио»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иммобиле продолжит возглавлять бомбардирскую гонку?
  • «Верона» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как завершится предпоследний домашний матч «Юве»?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выиграет ли БАТЭ у «Минска»?
  • БАТЭ — Минск. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кротоне — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмполи — Козенца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.67
  • Экспресс дня 27 июля
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры