Ньюкасл — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Валентин Лацаро, Мигель Альмирон, Набиль Бенталеб, Аллан Сент-Максимен, Dwight Gayle.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Neco Williams, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 1:2. 0