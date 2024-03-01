Московский ЦСКА в первом матче после рестарта РПЛ дома сыграет с «Оренбургом». За ходом матча 19-го тура чемпионата России приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

Перед зимней паузой ЦСКА набрал 28 очков в 18-ти матчах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. На счету «красно-синих» 7 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 31:24.

В крайнем туре РПЛ, который был сыгран в декабре прошлого года, подопечные Владимира Федотова играли в Краснодаре против одноименной команды. Матч завершился минимальным поражением армейцев (0:1).

Летнее межсезонье у ЦСКА получилось насыщенным. Москвичи приняли участие в восьми товарищеских матчах, добившись побед в 6-ти из них. Последняя игра против московского «Динамо» получилась не столь удачной, как предыдущие. ЦСКА проиграл сопернику со счетом 1:2, выигрывая к 83-й минуте с минимальный преимуществом.

«Оренбург»

«Оренбург» возобновляет сезон, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету подопечных Давида Деограсии 15 очков в 18-ти матчах: 3 победы, 6 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 19:28.

В крайнем туре РПЛ перед зимней паузой «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» в гостях (1:1). Уральская команда спаслась от поражения, сравняв счет на 94-й минуте.

На зимних сборах «Оренбург» сыграл 6 товарищеских матчей, одержав победы в половине из них. В двух крайних спаррингах коллектив Деограсии взял верх над «Металлургом» из Узбекистана (3:0) и «Ахматом» (2:1).

Личные встречи

Команды трижды играли между собой в текущем сезоне — дважды в Кубке России и один раз в чемпионате. ЦСКА одержал победы в обоих кубковых матчах, а поединок чемпионата в Оренбурге завершился вничью.

Всего в 11-ти официальных очных матчах на счету ЦСКА 8 побед, «Оренбург» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург» с коэффициентом 1.85.