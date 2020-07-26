Хохлов: Что не получилось в «Динамо»? Затеяли глобальную перестройку

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о том, что у него не получилось в московском клубе в сезоне-2019/20.

Cпециалист работал в «Динамо» с 2017 по 2019 год. Он был отправлен в отставку 5 октября, а пост главного тренера занял Кирилл Новиков.

«Затеяли глобальную перестройку, какие-то игроки не проходили предсезонку, какие-то уже по ходу сезона пришли в команду. И они были в разных физических кондициях.

Нужно было время, чтобы они поняли какие-то тактические моменты. Игроки хорошие, адаптацию прошли и теперь должны показывать свой уровень.

Спорить не буду, Филипп не показывает свой уровень. Он может и должен играть лучше. Человек, купленный за такие деньги, обязан быть лучше.

"Динамо" с учетом нового лимита точно не будет делать ставку на Черных и Кардозу. В команде есть игроки сильнее», — сказал Хохлов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

Бело-голубые заняли 6-е место по итогам сезона в Тинькофф РПЛ и получили право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. 0