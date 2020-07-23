ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 16:34
    • РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов»
  • 11:50
    • «Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона
  • 17:03
    • «Локомотив» интересуется нападающим «Бордо»
  • 16:52
    • Мариу попрощался с «Локомотивом»
  • 16:21
    • Бывший наставник «Зенита» будет руководить киевским «Динамо»
    Все новости спорта

    РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов»

    Футбол РПЛ Футбол России Крылья Советов Оренбург Химки Ротор Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги, сообщает Telegram-канал турнира.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «На общем собрании РПЛ в повестку был внесен вопрос "Крыльев Советов" о расширении лиги до восемнадцати команд.

    Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона РПЛ», — говорится в сообщении.

    Президент РПЛ Сергей Прядкин надеется, что «Крылья Советов» и «Оренбург» вернуться в элитный дивизион через год.

    «Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало.

    Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять "Крылья", у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и "Оренбург", который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ», — заявил Прядкин.

  • Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги
  • Читайте по теме

    • Также общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в ФНЛ 2019/20, и «Химки», ставшие вторыми. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • 01:59
    •
  • Прогноз
  • «Удинезе» — «Ювентус»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» еще на шаг станет ближе к защите Скудетто?
  • «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервет ли «Лацио» серию без побед?
  • «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Галатасарай» продлит серию против «Антальяспора»?
  • «Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры