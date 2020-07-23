РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов»

«На общем собрании РПЛ в повестку был внесен вопрос "Крыльев Советов" о расширении лиги до восемнадцати команд.
Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона РПЛ», — говорится в сообщении.
Президент РПЛ Сергей Прядкин надеется, что «Крылья Советов» и «Оренбург» вернуться в элитный дивизион через год.
«Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало.
Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять "Крылья", у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и "Оренбург", который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ», — заявил Прядкин.
Также общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в ФНЛ 2019/20, и «Химки», ставшие вторыми. 0