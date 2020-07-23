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    Конте: «Интер» заслуживал большего в этом сезоне

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился своим мнением о ничьей с «Фиорентиной» (0:0) в 35-м туре Серии А.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Хороший матч. Мы играли интенсивно, хорошо пасовали, но не повезло, дважды попали в штангу. Я не вправе жаловаться, когда у парней такая самоотдача, хотя в концовке из-за желания победить мы даже могли проиграть. Нужно отдать должное "Фиорентине" за очень хорошую игру в обороне.

    Когда теряешь очки, это всегда означает: что-то пошло не так. Мы стараемся выработать инстинкт убийцы, и я рад, что мои игроки разочарованы этой ничьей. Это говорит о том, что моя работа приносит плоды.

    Каждый матч — это проверка и возможность доказать, что мы растем. Да, мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов за несколько туров до финиша, но, думаю, заслуживали большего в этом сезоне», — сказал Конте в эфире Sky Sport Italia. 0

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