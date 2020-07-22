Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России, Дзюба — лучшим ассистентом

Нападающий «Зенита»стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.

В 30 турах РПЛ иранец и его партнер по команде Артем Дзюба забили по 17 голов, но у россиянина семь голов с пенальти, а у Азмуна — только один.

По регламенту, лучшим бомбардиром РПЛ в случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти.

Отметим, что в заключительном туре против «Ростова» (1:2) Дзюба не смог отличиться.

Азмун перед последним туром отставал от партнера по атаке на один мяч (16 голов, из них 1 с пенальти), но забив ростовчанам победный гол, возглавил список самых результативных игроков сезона.

Футболист «Зенита» выигрывает гонку бомбардиров впервые с 2015 года: 5 лет назад Халк стал лучшим бомбардиром с 15 мячами.

Лучшие бомбардиры сезона 2019/20

1. Сердар Азмун («Зенит») — 17 голов (1 — с пенальти)

2. Артем Дзюба («Зенит») — 17 (7)

3. Евгений Луценко («Арсенал» Тула) — 15 (0)

4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») — 12 (2)

5. Никола Влашич (ЦСКА) — 12 (2)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России-2019/20.

31-летний россиянин отдал 13 голевых передач в этом сезоне и занял первое место по этому показателю.

Отметим, что Дзюба становится лучшим ассистентом лиги второй сезон подряд — в прошлом году он сделал 11 ассистов.

Второе место в списке лучших ассистентов чемпионата занял хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев (10), третье — нападающий «Зенита» Сердар Азмун (8). 0