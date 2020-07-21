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    «Ман Сити» разгромил «Уотфорд», Стерлинг оформил дубль

    «Уотфорд» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:4.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Уокер с правого края прострелил в штрафную — Стерлинг первым касанием принял мяч, а вторым вогнал его в дальний верхний угол.

    На 40-й минуте Фостер потащил удар Стерлинга с пенальти в угол ворот, но Рахим первым успел на отскок и добил мяч в ворота.

    На 63-й минуте Де Брёйне классной передачей разрезал оборону соперника, Стерлинг убежал один на один и пробил низом — Фостер ногой отразил, а Фоден добил мяч в пустые ворота.

    На 67-й минуте Де Брёйне со штрафного навесил на дальнюю штангу, Лапорт выиграл борьбу и пробил головой в противоход Фостеру.

    «Уотфорд», имея 34 очка, занимает 17-е место. «Шершни» опережают находящуюся в зоне вылета «Астон Виллу» на три очка, но бирмингемцам еще предстоит матч против «Арсенала».

    «Манчестер Сити», одержав четыре победы кряду, находится на второй строчке таблицы АПЛ, имея 78 очков.

    В рамках заключительного 38-го тура 26 июля состоятся матчи «Арсенал» — «Уотфорд» и «Манчестер Сити» — «Норвич».

    АПЛ. 37-й тур
    «Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 0:4 (0:2)
    Голы: Стерлинг, 31 (0:1). Стерлинг, 40 (0:2). Фоуден, 63 (0:3). Ляпорт, 66 (0:4)Нереализованный пенальти: Стерлинг, 40 (вратарь)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Клеверли, Перейра (Масина, 87), Дукуре (Чалоба, 82), Хьюз, Дини (Уэлбек, 67), Сарр«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 64), Ляпорт (Стоунс, 74), Жоау Канселу, Гарсия, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Стерлинг (Махрез, 64), Бернарду Силва, Габриэл ЖезусПредупреждения: Мариаппа, 80. Хьюз, 90+1
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