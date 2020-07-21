«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:4.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Уокер с правого края прострелил в штрафную — Стерлинг первым касанием принял мяч, а вторым вогнал его в дальний верхний угол.

На 40-й минуте Фостер потащил удар Стерлинга с пенальти в угол ворот, но Рахим первым успел на отскок и добил мяч в ворота.

На 63-й минуте Де Брёйне классной передачей разрезал оборону соперника, Стерлинг убежал один на один и пробил низом — Фостер ногой отразил, а Фоден добил мяч в пустые ворота.

На 67-й минуте Де Брёйне со штрафного навесил на дальнюю штангу, Лапорт выиграл борьбу и пробил головой в противоход Фостеру.

«Уотфорд», имея 34 очка, занимает 17-е место. «Шершни» опережают находящуюся в зоне вылета «Астон Виллу» на три очка, но бирмингемцам еще предстоит матч против «Арсенала».

«Манчестер Сити», одержав четыре победы кряду, находится на второй строчке таблицы АПЛ, имея 78 очков.

В рамках заключительного 38-го тура 26 июля состоятся матчи «Арсенал» — «Уотфорд» и «Манчестер Сити» — «Норвич».