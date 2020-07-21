Названа символическая сборная сезона Примеры

Наибольшее представительство в списке получил «Реал» — три игрока. От «Барселоны» в список лучших футболистов сезона вошел лишь Лионель Месси.
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Айтор Фернандес («Леванте»).
Правый защитник: Хорхе Мирамон («Леванте»).
Центральный защитник: Леандро Кабрера («Хетафе» / «Эспаньол»).
Центральный защитник: Давид Гарсия («Осасуна»).
Левый защитник: Коте («Эйбар»).
Правый полузащитник: Эвер Банега («Севилья»).
Опорный полузащитник: : Каземиро («Реал»).
Левый полузащитник: Тони Кроос («Реал»).
Крайний форвард: Лионель Месси («Барселона»).
Центральный нападающий: Карим Бензема («Реал»).
Крайний форвард: Лукас Окампос («Севилья»).
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионом Испании стал «Реал». «Барселона» заняла второе место, «Атлетико» — третье. 0