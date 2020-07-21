Бейл не планирует покидать «Реал»

Джонатан Барнетт, агент нападающего, заявил, что валлиец останется в мадридской команде.

«Гарет в порядке, у него есть еще два года по контракту. Ему нравится жить в Мадриде, и он никуда не едет. Он по-прежнему так же хорош, как и все в команде. Остальное зависит от Зинедина Зидана», — цитирует агента ВВС.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за него 100 миллионов евро.

Отметим, что издание AS провело опрос по поводу возможного трансфера Бейла в «МЮ», и 53% голосовавших выступило за продажу валлийца. 0