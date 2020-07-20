Дядюн: Надеюсь, «Химки» сыграют в РПЛ

Нападающийвысказался о победе над(3:1) в полуфинале Кубка России, а также оценил шансы своей команды выступать в РПЛ.

«Мы спокойно готовились к полуфиналу — у нас на это было время. В итоге сумели максимальным образом настроиться и добиться победы. Для всей команды было важно пройти в этот финал Кубка России, а заодно доказать, что мы достойны Премьер-лиги.

Надеюсь, в итоге руководство решит этот вопрос, и "Химки" сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Этого заслужили и наши болельщики, и вся команда, и тренерский штаб с персоналом. Слишком большая была проделана работа. А пока готовимся к финалу и попытаемся там дать бой сопернику», — цитируют Дядюна «Известия».

В финале Кубка России «Химки» 25 июля встретятся с питерским «Зенитом». 0