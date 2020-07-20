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    Дядюн: Надеюсь, «Химки» сыграют в РПЛ

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    Нападающий «Химок» Владимир Дядюн высказался о победе над «Уралом» (3:1) в полуфинале Кубка России, а также оценил шансы своей команды выступать в РПЛ.

    Владимир Дядюн
    Владимир Дядюн

    «Мы спокойно готовились к полуфиналу — у нас на это было время. В итоге сумели максимальным образом настроиться и добиться победы. Для всей команды было важно пройти в этот финал Кубка России, а заодно доказать, что мы достойны Премьер-лиги.

    Надеюсь, в итоге руководство решит этот вопрос, и "Химки" сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Этого заслужили и наши болельщики, и вся команда, и тренерский штаб с персоналом. Слишком большая была проделана работа. А пока готовимся к финалу и попытаемся там дать бой сопернику», — цитируют Дядюна «Известия».

    В финале Кубка России «Химки» 25 июля встретятся с питерским «Зенитом». 0

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