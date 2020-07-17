Гайч: Мы достигли предварительного соглашения с ЦСКА

Нападающийсообщил, что в ближайшее время официально станет игроком

«Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию станет первым важным шагом на пути к переходу в более сильный европейский чемпионат. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, осталось урегулировать нюансы», — приводит слова футболиста Radio La Red.

Ранее стало известно, что 21-летний форвард подпишет 5-летний контракт. Он будет получать 900 тысяч евро в год, в его соглашении предусмотрены бонусы в размере пять тысяч евро за каждое голевое действие.

Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. 0