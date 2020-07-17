ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — ЦСКАРука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов
  • 09:08
    • Гайч: Мы достигли предварительного соглашения с ЦСКА
  • 07:00
    • Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ сезона-2019/20
  • 23:58
    • «Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
  • 22:28
    • «Локомотив» вырвал у ЦСКА победу в столичном дерби
  • 00:41
    • «Интер» разгромил СПАЛ и вышел на второе место в Серии А
    Все новости спорта

    Гайч: Мы достигли предварительного соглашения с ЦСКА

    Футбол Футбол России РПЛ ЦСКА Трансферы Латинская Америка Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч сообщил, что в ближайшее время официально станет игроком ЦСКА.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию станет первым важным шагом на пути к переходу в более сильный европейский чемпионат. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, осталось урегулировать нюансы», — приводит слова футболиста Radio La Red.

    Ранее стало известно, что 21-летний форвард подпишет 5-летний контракт. Он будет получать 900 тысяч евро в год, в его соглашении предусмотрены бонусы в размере пять тысяч евро за каждое голевое действие.

  • Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
  • Читайте по теме

    • Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Уотфорд»
  • 1.74
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Претенденты на вылет сыграют осторожно?
  • «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Вест Бромвич» не даст себя сместить со второго места?
  • «Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • В родных стенах «Норвич» выступит результативно
  • «Норвич» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвич — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Уэска — Нумансия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры