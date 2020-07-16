«Уфа» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскоеодержало гостевую победу над(1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

На 79-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уфы» — Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку.

Жоаозиньо с «точки» пробил точно в угол — Чернов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

«Динамо» с 38 очками поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 37 очками — на восьмом месте.

Обе команды борются за шестое место, которое, в случае победы «Зенита» в Кубке России, дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21.