ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван ДейкНежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
  • 20:06
    • «Ростов» разошелся миром с «Рубином» и гарантировал себе место в ЛЕ
  • 19:57
    • «Динамо» победил «Уфу» благодаря пенальти
  • 19:18
    • Гильерме будет защищать ворота «Локо» в матче с ЦСКА
  • 18:02
    • В сети появился официальный трейлер и дата выхода PES 2021
  • 16:08
    • Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус
    Все новости спорта

    «Динамо» победил «Уфу» благодаря пенальти

    «Уфа» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Уфа Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Уфой» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 79-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уфы» — Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку.

    Жоаозиньо с «точки» пробил точно в угол — Чернов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

    «Динамо» с 38 очками поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 37 очками — на восьмом месте.

    Обе команды борются за шестое место, которое, в случае победы «Зенита» в Кубке России, дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21.

    РПЛ. 29-й тур
    «Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)
    Гол: Жоаузинью, 79 — с пенальти«Уфа»: Чернов, Аликин, Сухов, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль (Вомбергар, 76), Урунов, Бизяк«Динамо» (Москва): Шунин, Рыков, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 46), Жоаузинью, Хильемарк (Школик, 46), Панченко (Нжи, 62), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70)Предупреждения: Емельянов, 55. Аликин, 72
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • ВАРу вопреки. «Спартак» разозлился на судей и разгромил «Ахмат»
  • Вчера в 23:39
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • 1.78
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли московское дерби результативным?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Реал» снова победит?
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • По силам ли «Осасуне» оборона «Барсы»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Уэска — Нумансия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 17 июля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры