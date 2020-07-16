«Уфа» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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На 79-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уфы» — Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку.
Жоаозиньо с «точки» пробил точно в угол — Чернов угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
«Динамо» с 38 очками поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 37 очками — на восьмом месте.
Обе команды борются за шестое место, которое, в случае победы «Зенита» в Кубке России, дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21.
РПЛ. 29-й тур
«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Жоаузинью, 79 — с пенальти«Уфа»: Чернов, Аликин, Сухов, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль (Вомбергар, 76), Урунов, Бизяк«Динамо» (Москва): Шунин, Рыков, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 46), Жоаузинью, Хильемарк (Школик, 46), Панченко (Нжи, 62), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70)Предупреждения: Емельянов, 55. Аликин, 72