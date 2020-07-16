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    Моуринью: «Тоттенхэм» будет бороться до конца, чтобы выйти в Лигу Европы

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча АПЛ с «Ньюкаслом» (3:1), а также оценил шансы своей команды пробиться по итогам сезона в еврокубки.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Команда была уставшей еще до начала матча. Мы проявили стойкость и большое желание победить, чтобы до последнего продолжать стремиться к нашей цели — квалифицироваться в Лигу Европы. Если мы не сможем попасть в Лигу чемпионов, нужно попасть в Лигу Европы, это важно.

    Гарри Кейн знает, насколько он важен для нас, он невероятный игрок. После длительного восстановления он играет каждую минуту матча, это уже четвертая игра с перерывом в два дня. Мы единственная команда с таким графиком, и Гарри отдает все силы. Я горжусь своими футболистами и рад очкам», — приводит слова Моуринью Goal.

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место (55 очков). 0

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