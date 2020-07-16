Крал: Матч с «Зенитом» для «Спартака» — как финал

Полузащитниквысказался перед игрой св рамках полуфинального противостояния Кубка России.

«Конечно, мы не очень хорошо себя ощущали после двух случаев с ВАР. Несколько матчей подряд проигрывали, некоторые, возможно, из-за ВАР.

Мы говорили на поле, что должны сохранять концентрацию. Первый гол позволил нам играть лучше и лучше. Хороший матч. Мы играли так же, как и до этого, просто создали шансы и забили.

Мы поговорим еще перед матчем с "Зенитом". Этот матч для нас — как финал, мы должны быть полностью сконцентрированы», — сказал Крал «Чемпионату».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля. 0