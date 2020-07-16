Артета: «Арсенал» воспользовался моментом и снова поверил в себя

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в матче 36-го тура АПЛ.

«Безусловно, что касается энергии и настроения в раздевалке перед полуфиналом Кубка Англии, это было полезно. Чтобы победить такую команду, нужно пользоваться моментами, хорошо защищаться и надеяться на удачу.

После пропущенного гола я волновался о том, как мы отреагируем, но мы воспользовались моментом и снова поверили в себя.

Разница между нашими командами очень велика, и мы не можем стать лучше за два месяца. Тем не менее борьба была равной, и я горжусь этим. Остальное потребует времени. Без сомнения, нужны очень хорошие игроки, чтобы конкурировать в этих турнирах», — сказал Артера BBC. 0