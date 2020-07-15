Суарес: «Барселоне» выиграть Ла Лигу уже почти невозможно

Нападающийзаявил, что каталонцы сами виноваты в потере лидерства в испанском чемпионате.

«Если честно, то выиграть Ла Лигу уже почти невозможно. Понятно, что игра против "Севильи" усложняет вам жизнь. У нас были шансы опередить "Реал", но матч с "Сельтой" в Виго (2:2) оказался ключевым.

Если бы мы обыграли "Сельту", нам было бы проще в игре с "Атлетико" (2:2). В Виго мы пропустили на последней минут, это было больно. Теперь нам нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов», — цитирует Суареса Sport.es.

Напомним, «Реал» за два тура до окончания чемпионата Испании опережает «Барселону» на четыре очка. 0