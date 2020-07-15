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    Семак: Первый тайм не может устраивать по качеству игры

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» со счетом 4:1 в матче 29-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    « Первый тайм не удался нам, много и подолгу контролировали мяч, но остроты не было. Не в нашу пользу сыграл быстрый мяч, не было агрессии и остроты в атаке.

    Первый тайм не может устраивать по качеству игры. Во втором сыграли лучше, были хорошие моменты, лучше стало движение, неплохо получались переходные фазы. Вторым таймом довольны — как и победой в целом.

    Что касается состава, то у нас есть и Осорио. Посмотрим по физическому состоянию, кто будет свежее. У нас будет время подготовиться. Ближе к матчу примем решение о том, кто будет играть. Надеюсь, все, за исключением Лунева, будут готовы.

    Что касается Васютина, то мы изначально распределили, кто и когда будет играть. Он готовился к этому матчу, дали возможность ему сыграть. Большой молодец, абсолютно это заслужил.

    По поводу того, кто сыграет в следующем матче, — решим, время есть», — цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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