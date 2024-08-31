31 августа в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе после 6-и туров. «Пари НН» выдал отличный отрезок, но сейчас все катится вниз.

Команда занимает лишь 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 3 очка из 6-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке Кубка России «Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол на 36-й минуте. До этого команда уступила «Крыльям Советов» (1:3).

У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда пропустила 7 голов при 3-х забитых.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Пари НН» находится в яме, из которой необходимо выбираться. Предстоящий матч против «Зенита» будет настоящей проверкой для нижегородцев.

«Зенит»

Турнирное положение: Команда Сергея Семака располагается на 2-й позиции в РПЛ с 14-ю очками в активе, отставая от «Локомотива» на 1 балл.

В последнее время «сине-бело-голубые» начали терять очки. К тому же, команда проиграла 1-й матч в Кубке России.

Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка страны «Зенит» проиграл в серии пенальти «Акрону», а до этого сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). К тому же, команда также поделила очки с «Химками» (1:1) в РПЛ.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Зенит» проиграл 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 4 гола при 2-х пропущенных.

Не сыграет: Страхинья Эракович (красная карточка).

Состояние команды: «Зенит» потихоньку идет на спад после фееричного старта сезона. Несмотря на это, «сине-бело-голубые» на бумаге точно считаются явными фаворитами матча против «Пари НН».

Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Зенит» непременно обыгрывал нижегородцев с общим счетом 11:1. Смогут ли питерцы и на этот раз одержать победу? У «Зенита» есть для этого все возможности.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл 4 последних матча

В последних 5-и очных встречах «Зенит» стабильно обыгрывал «Пари НН»

В последних 3-х матчах «Зенит» не одержал ни одной победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.10, а победа «Пари НН» — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что «Зенит» не оставит шансов нижегородцам.

Ставка: Победа «Зенита» с форой (-2) за 2.70.

Прогноз: «Зенит» точно забьет минимум пару голов. Прогнозируем результативный матч в исполнении «сине-бело-голубых».

Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 больше за 1.90.