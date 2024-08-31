ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонЖеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал? Алексей Игонин«Кроме футбола у меня больше ничего не было». Алексей Игонин — о «Зените», советах Бышовца и реформах детского футбола Доминик ГашекДесять причудливых фактов об НХЛ, которые беспокоят сильнее, чем должны
    Все новости спорта

    «Зенит» одержит важную победу, разгромив соперника

    Пари НН — Зенит: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    31 августа в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 17:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе после 6-и туров. «Пари НН» выдал отличный отрезок, но сейчас все катится вниз.

    Команда занимает лишь 13-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 3 очка из 6-и возможных.

    Пари НН — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Кубка России «Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол на 36-й минуте. До этого команда уступила «Крыльям Советов» (1:3).

    У «Пари НН» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда пропустила 7 голов при 3-х забитых.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Пари НН» находится в яме, из которой необходимо выбираться. Предстоящий матч против «Зенита» будет настоящей проверкой для нижегородцев.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда Сергея Семака располагается на 2-й позиции в РПЛ с 14-ю очками в активе, отставая от «Локомотива» на 1 балл.

    В последнее время «сине-бело-голубые» начали терять очки. К тому же, команда проиграла 1-й матч в Кубке России.

  • «Кроме футбола у меня больше ничего не было». Алексей Игонин — о «Зените», советах Бышовца и реформах детского футбола
  • Эксклюзивное интервью с бывшим капитаном «Зенита», а теперь президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка страны «Зенит» проиграл в серии пенальти «Акрону», а до этого сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). К тому же, команда также поделила очки с «Химками» (1:1) в РПЛ.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Зенит» проиграл 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 4 гола при 2-х пропущенных.

    Не сыграет: Страхинья Эракович (красная карточка).

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Зенит» потихоньку идет на спад после фееричного старта сезона. Несмотря на это, «сине-бело-голубые» на бумаге точно считаются явными фаворитами матча против «Пари НН».

    Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Зенит» непременно обыгрывал нижегородцев с общим счетом 11:1. Смогут ли питерцы и на этот раз одержать победу? У «Зенита» есть для этого все возможности.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл 4 последних матча

    • В последних 5-и очных встречах «Зенит» стабильно обыгрывал «Пари НН»

    • В последних 3-х матчах «Зенит» не одержал ни одной победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.10, а победа «Пари НН» — в 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Можно предположить, что «Зенит» не оставит шансов нижегородцам.

    Ставка: Победа «Зенита» с форой (-2) за 2.70.

    Прогноз: «Зенит» точно забьет минимум пару голов. Прогнозируем результативный матч в исполнении «сине-бело-голубых».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 больше за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Чжэн — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рузе — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Киз — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Азаренко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Александрова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Свитолина — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наварро — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Векич — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Венеция — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Валвейк — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» одержит важную победу, разгромив соперника
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры