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    «Наполи» снова выиграет, а «Барса» впервые забьет больше двух мячей

    Экспресс дня 31 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 августа
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    Мэйсон Гринвуд
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, Испании и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тулуза» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марсель» по-прежнему остается максимально привлекательной командой для всех болельщиков, которые «топят» за зрелищный футбол.

    Новую кампанию провансальцы начали с яркой гостевой победы над «Брестом» — 5:1. Если что, «Брест» — участник общего этапа Лиги чемпионов. Но «Марсель» просто не заметил участника самого престижного турнира Европы.

    Правда, в следующем туре случился сбой: команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Реймсом» — веселые 2:2 на «Велодроме».

    Примечательно, что в обоих матчах отличился Мэйсон Гринвуд. Есть ощущение, что «Марсель» сорвал джекпот, выкупив у «Манчестер Юнайтед» скандального вингера.

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    «Тулуза» пока еще не проигрывала — сначала «Тефесе» разошлись миром с «Нантом», а потом с «Ниццей». Крепкий соперник, ничего не скажешь, однако мы считаем, что «Марсель» все равно добьется максимального результата в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Марселя» за 1.88.

    «Барселона» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Пока в «Реале ждут, когда уже наконец Килиан Мбаппе забьет первый гол в Ла Лиге, "Барса" с возрастным Робертом Левандовским набрала девять очков в трех матчах и единолично возглавила таблицу Ла Лиги. Кстати, отрыв от "Мадрида" составляет четыре очка. Многовато, учитывая, что сезон только начался.

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    • Так вот, три предыдущих матча с участием "Барселоны" завершились с одинаковым счетом — 2:1.

    Сначала команда Ханса-Дитера Флика выиграла у "Валенсии", а потом разобралась с дерзким "Атлетико" и наглым "Райо Вальекано".

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    Во всех случаях в стартовом составе "Барсы" было сразу три 17-летних игрока — Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Марк Берналь.

    К сожалению, Берналь в матче с "Райо" получил серьезную травму колена. Просто катастрофа, парню конкретно не повезло. Однако нет никаких сомнений в том, что "Барселона" и без него справится с "Вальядолидом". Скорее всего, сине-гранатовые впервые в сезоне выиграют с разницей в два мяча или даже больше.

    Ставка: тотал "Барселоны" больше 2,5 за 1.91.

    "Наполи" — "Парма"

    Футбол. Чемпионат Италии

    Любой, кто посмотрел первый официальный матч "Наполи" в новом сезоне, наверняка схватился за голову: что это вообще такое?!

    "Наполи" проиграл "Вероне" со счетом 0:3. Матч действительно получился ужасным: команда Антонио Конте ничего не смогла сделать в атаке и бездарно играла в обороне.

    Но эта паника уже в прошлом. Во втором туре "Наполи" разбил на своем поле крепкую "Болонью" — 3:0. Всё под контролем, дайте команде время привыкнуть к требованиям тренера, а тем более такого специфического.

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    На этой неделе, как и ожидалось, в Неаполь приехал Ромелу Лукаку. Бельгиец никогда не скрывал, что мечтает о воссоединении с Конте.

    В общем, "Наполи" при Конте вряд ли будет радовать стилем, но в плане результата всё будет в порядке. В том числе в ближайшем матче.

    Ставка: победа "Наполи" за 1.48.

    Общий коэффициент — 5.34.

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    Экспресс дня 31 августа: прогноз, ставка (5.34), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Экспресс. «Наполи» снова выиграет, а «Барса» впервые забьет больше двух мячей
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