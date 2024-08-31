В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии, Испании и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тулуза» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» по-прежнему остается максимально привлекательной командой для всех болельщиков, которые «топят» за зрелищный футбол.

Новую кампанию провансальцы начали с яркой гостевой победы над «Брестом» — 5:1. Если что, «Брест» — участник общего этапа Лиги чемпионов. Но «Марсель» просто не заметил участника самого престижного турнира Европы.

Правда, в следующем туре случился сбой: команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Реймсом» — веселые 2:2 на «Велодроме».

Примечательно, что в обоих матчах отличился Мэйсон Гринвуд. Есть ощущение, что «Марсель» сорвал джекпот, выкупив у «Манчестер Юнайтед» скандального вингера.

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«Тулуза» пока еще не проигрывала — сначала «Тефесе» разошлись миром с «Нантом», а потом с «Ниццей». Крепкий соперник, ничего не скажешь, однако мы считаем, что «Марсель» все равно добьется максимального результата в предстоящем матче.

Ставка: победа «Марселя» за 1.88.

«Барселона» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании

Пока в «Реале ждут, когда уже наконец Килиан Мбаппе забьет первый гол в Ла Лиге, "Барса" с возрастным Робертом Левандовским набрала девять очков в трех матчах и единолично возглавила таблицу Ла Лиги. Кстати, отрыв от "Мадрида" составляет четыре очка. Многовато, учитывая, что сезон только начался.

Так вот, три предыдущих матча с участием "Барселоны" завершились с одинаковым счетом — 2:1.

Сначала команда Ханса-Дитера Флика выиграла у "Валенсии", а потом разобралась с дерзким "Атлетико" и наглым "Райо Вальекано".

Во всех случаях в стартовом составе "Барсы" было сразу три 17-летних игрока — Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Марк Берналь.

К сожалению, Берналь в матче с "Райо" получил серьезную травму колена. Просто катастрофа, парню конкретно не повезло. Однако нет никаких сомнений в том, что "Барселона" и без него справится с "Вальядолидом". Скорее всего, сине-гранатовые впервые в сезоне выиграют с разницей в два мяча или даже больше.

Ставка: тотал "Барселоны" больше 2,5 за 1.91.

"Наполи" — "Парма"

Футбол. Чемпионат Италии

Любой, кто посмотрел первый официальный матч "Наполи" в новом сезоне, наверняка схватился за голову: что это вообще такое?!

"Наполи" проиграл "Вероне" со счетом 0:3. Матч действительно получился ужасным: команда Антонио Конте ничего не смогла сделать в атаке и бездарно играла в обороне.

Но эта паника уже в прошлом. Во втором туре "Наполи" разбил на своем поле крепкую "Болонью" — 3:0. Всё под контролем, дайте команде время привыкнуть к требованиям тренера, а тем более такого специфического.

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На этой неделе, как и ожидалось, в Неаполь приехал Ромелу Лукаку. Бельгиец никогда не скрывал, что мечтает о воссоединении с Конте.

В общем, "Наполи" при Конте вряд ли будет радовать стилем, но в плане результата всё будет в порядке. В том числе в ближайшем матче.

Ставка: победа "Наполи" за 1.48.

Общий коэффициент — 5.34.