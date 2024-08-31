«Барселона» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках четвертого тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» набрала девять очков в трех матчах и единолично возглавляет таблицу Ла Лиги.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Барселона» одержала гостевую победу над «Райо Вальекано».

Перед этим сине-гранатовые выиграли у «Валенсии» и «Атлетика». Все три матча завершились со сетом 2:1.

Не сыграют: Рональд Араухо, Марк Берналь, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен, Ансу Фати и Гави.

Состояние команды: в адрес «Барсы» — только комплименты. Всё что касается конкретно футбола, действительно не может не вызывать восхищения. Флик строит очень дерзкую «Барсу».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Если руководству клуба хватит терпения, через год-два эту команду будет бояться вся Европа. Но уже сейчас видно, что увольнение Хави нельзя назвать ошибкой. Новый тренерский штаб точно знает, что нужно делать.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» набрал четыре очка в трех турах и находится на 11-й строчке.

Последние матчи: в прошлом туре команда Пауло Пессолано сыграла вничью с «Леганесом» — 0:0.

Перед этим «Вальядолид» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» — 0:3.

Свою пока что единственную победу бело-фиолетовые одержали в первом туре — над «Эспаньолом» (1:0).

Не сыграют: в отличие от «Барсы», у «Вальядолида» нет серьезных кадровых проблем.

Состояние команды: болельщики могут быть довольны — как минимум к борьбе за выживание «Вальядолид» точно готов.

Команда Пессолано достойно провела оба домашних матчах, при этом не пропустив ни одного гола. Судить о «Вальядолиде» по матчу с «Реалом» точно нет смысла, поскольку команды обладают совершенно разными кадровыми ресурсами.

Статистика для ставок

В трех предыдущих матчах Ла Лиги с участием «Барсы» зашли ставки на «обе команды забьют» и «тотал больше 2,5»

Половину из шести мячей «Барселоны» в новой кампании забил поляк Роберт Левандовский

В трех матчах с участием «Вальядолида» ни разу не зашла ставка на «обе забьют»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Вальядолида» — за 12.50.

Прогноз: «Барса» обязательно пропустит, но все равно выиграет. Несмотря на серьезные кадровые проблемы, в команде Флика достаточно игроков, способных делать разницу, а тем более в таких матчах.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» + обе команды забьют за 2.70.

Прогноз: Левандовскому стало явно полегче после увольнения Хави и назначения Флика, вместе с которым они однажды продуктивно поработали в «Баварии». Скорее всего, поляк снова забьет.

Ставка: тотал забитых мячей Левандовского больше 1,5 за 4.33.