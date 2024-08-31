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    «Барса» обыграет «Вальядолид» благодаря дублю Левандовского?

    Барселона — Вальядолид: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Вальядолид»
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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках четвертого тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Августа 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 18:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» набрала девять очков в трех матчах и единолично возглавляет таблицу Ла Лиги.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Барселона» одержала гостевую победу над «Райо Вальекано».

    Барселона — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Перед этим сине-гранатовые выиграли у «Валенсии» и «Атлетика». Все три матча завершились со сетом 2:1.

    Не сыграют: Рональд Араухо, Марк Берналь, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен, Ансу Фати и Гави.

    Состояние команды: в адрес «Барсы» — только комплименты. Всё что касается конкретно футбола, действительно не может не вызывать восхищения. Флик строит очень дерзкую «Барсу».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Если руководству клуба хватит терпения, через год-два эту команду будет бояться вся Европа. Но уже сейчас видно, что увольнение Хави нельзя назвать ошибкой. Новый тренерский штаб точно знает, что нужно делать.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» набрал четыре очка в трех турах и находится на 11-й строчке.

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    • Последние матчи: в прошлом туре команда Пауло Пессолано сыграла вничью с «Леганесом» — 0:0.

    Перед этим «Вальядолид» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» — 0:3.

    Свою пока что единственную победу бело-фиолетовые одержали в первом туре — над «Эспаньолом» (1:0).

    Не сыграют: в отличие от «Барсы», у «Вальядолида» нет серьезных кадровых проблем.

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    Состояние команды: болельщики могут быть довольны — как минимум к борьбе за выживание «Вальядолид» точно готов.

    Команда Пессолано достойно провела оба домашних матчах, при этом не пропустив ни одного гола. Судить о «Вальядолиде» по матчу с «Реалом» точно нет смысла, поскольку команды обладают совершенно разными кадровыми ресурсами.

    Статистика для ставок

    • В трех предыдущих матчах Ла Лиги с участием «Барсы» зашли ставки на «обе команды забьют» и «тотал больше 2,5»

    • Половину из шести мячей «Барселоны» в новой кампании забил поляк Роберт Левандовский

    • В трех матчах с участием «Вальядолида» ни разу не зашла ставка на «обе забьют»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Вальядолида» — за 12.50.

    Прогноз: «Барса» обязательно пропустит, но все равно выиграет. Несмотря на серьезные кадровые проблемы, в команде Флика достаточно игроков, способных делать разницу, а тем более в таких матчах.

    Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» + обе команды забьют за 2.70.

    Прогноз: Левандовскому стало явно полегче после увольнения Хави и назначения Флика, вместе с которым они однажды продуктивно поработали в «Баварии». Скорее всего, поляк снова забьет.

    Ставка: тотал забитых мячей Левандовского больше 1,5 за 4.33.

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    «Барселона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (4.33), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. «Барса» обыграет «Вальядолид» благодаря дублю Левандовского?
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