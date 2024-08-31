Барселона
Вальядолид
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» набрала девять очков в трех матчах и единолично возглавляет таблицу Ла Лиги.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Барселона» одержала гостевую победу над «Райо Вальекано».
Барселона — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Перед этим сине-гранатовые выиграли у «Валенсии» и «Атлетика». Все три матча завершились со сетом 2:1.
Не сыграют: Рональд Араухо, Марк Берналь, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен, Ансу Фати и Гави.
Состояние команды: в адрес «Барсы» — только комплименты. Всё что касается конкретно футбола, действительно не может не вызывать восхищения. Флик строит очень дерзкую «Барсу».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Если руководству клуба хватит терпения, через год-два эту команду будет бояться вся Европа. Но уже сейчас видно, что увольнение Хави нельзя назвать ошибкой. Новый тренерский штаб точно знает, что нужно делать.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» набрал четыре очка в трех турах и находится на 11-й строчке.
Последние матчи: в прошлом туре команда Пауло Пессолано сыграла вничью с «Леганесом» — 0:0.
Перед этим «Вальядолид» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» — 0:3.
Свою пока что единственную победу бело-фиолетовые одержали в первом туре — над «Эспаньолом» (1:0).
Не сыграют: в отличие от «Барсы», у «Вальядолида» нет серьезных кадровых проблем.
Состояние команды: болельщики могут быть довольны — как минимум к борьбе за выживание «Вальядолид» точно готов.
Команда Пессолано достойно провела оба домашних матчах, при этом не пропустив ни одного гола. Судить о «Вальядолиде» по матчу с «Реалом» точно нет смысла, поскольку команды обладают совершенно разными кадровыми ресурсами.
Статистика для ставок
- В трех предыдущих матчах Ла Лиги с участием «Барсы» зашли ставки на «обе команды забьют» и «тотал больше 2,5»
- Половину из шести мячей «Барселоны» в новой кампании забил поляк Роберт Левандовский
- В трех матчах с участием «Вальядолида» ни разу не зашла ставка на «обе забьют»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Вальядолида» — за 12.50.
Прогноз: «Барса» обязательно пропустит, но все равно выиграет. Несмотря на серьезные кадровые проблемы, в команде Флика достаточно игроков, способных делать разницу, а тем более в таких матчах.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» + обе команды забьют за 2.70.
Прогноз: Левандовскому стало явно полегче после увольнения Хави и назначения Флика, вместе с которым они однажды продуктивно поработали в «Баварии». Скорее всего, поляк снова забьет.
Ставка: тотал забитых мячей Левандовского больше 1,5 за 4.33.