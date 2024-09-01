Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио впервые в карьере попал в основную сетку и прошел раунд на американском мэйджоре.

Это не стало неожиданностью, учитывая прогресс итальянца, но в то же время нельзя не отметить, что ему досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

В первом круге Коболли одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4.

В следующем матче 22-летний теннисист выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.

Прогнозы и ставки на US Open

Также отметим, что в начале августа Коболли дошел до финала на турнире в Вашингтоне.

Медведев

Перед началом турнира о Данииле если и говорили, то только в контексте его недавних провалов.

Там и близко не было разговоров о том, что в Нью-Йорке он может оставить в тени и Новака Джоковича, и Карлоса Алькараса. Однако факт остается факторм — испанец и серб уже пакуют чемоданы и собираются домой, а россиянин вдруг стал одним из фаворитов турнира.

В первом круге Медведев одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

В следующем матче чемпион US Open-2021 выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:3, 6:2, 7:6.

В случае победы на американском мэйджора Медведев поднимется в рейтинге на второе место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 6.15, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: с учетом всех недавних событий Даниил сделает всё возможное для выхода в следующий раунд. Совсем не удивимся, если ему снова хватит трех сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в трех сетах за 2.01.