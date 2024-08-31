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    «Манчестер Сити» продлит серию побед над «Вест Хэмом»?

    Вест Хэм — Манчестер Сити: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в третьем туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 19:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» набрал три очка в двух турах и занимает девятое место в таблице АПЛ.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «молотобойцы» выиграли на своем поле у «Борнмута» (1:0) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

    Вест Хэм — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    В прошлую субботу «Вест Хэм» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас» в рамках второго тура АПЛ.

    Не сыграют: все основные игроки «Вест Хэма» готовы принять участие в ближайшем матче.

    Состояние команды: к «Вест Хэму» сейчас приковано пристальное внимание. Теперь это не просто сборище бегунков, которыми руководит шотландец, предпочитающий незамысловатый британский стиль.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Летом команду возглавил Юлен Лопетеги — испанец, добившийся серьезных успехов в «Севилье». «Вест Хэм» обязательно изменится в лучшую сторону, если клуб проявит терпение. Уже после первых матчей можно сделать вывод, что Лопетеги проделал серьезную работу.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» набрал шесть очков в двух матчах и возглавляет таблицу АПЛ, но пока не единолично.

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    • Последние матчи: в прошлом туре действующий чемпион одержал волевую победу над «Ипсвичем» — 4:1. Эрлинг Холанн оформил первый хет-трик в новой кампании.

    Перед этим «Манчестер Сити» спокойно разобрался с «Челси» — 2:0. Холанн и здесь отличился.

    Не сыграют: точно не сыграют Оскар Бобб, угодивший в лазарет с переломом ноги. Кроме того, не факт, что в Лондон поедут Родри, Фил Фоден и Матео Ковачич.

    Состояние команды: про «Ман Сити» каждую неделю можно говорить одно и то же — чемпион в полном порядке. Можно сколько угодно пытаться доказывать, что в этом сезоне «горожанам» будет сложно защитить титул, но пока всё указывает на то, что именно они являются главным фаворитом, а не «Арсенал» или «Ливерпуль».

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    В недавнем матче с «Ипсвичем» команда Пепа Гвардиолы показала, что бывает, если ее разозлить. На быстрый гол соперника «Сити» молниеносно ответил тремя точными ударами в течение всего лишь десяти минут. Это стало еще одним напоминанием о том, что под руководством Гвардиолы невозможно потерять мотивацию.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды выиграл у «Вест Хэма» — оба матча завершились со счетом 3:1

    • «Манчестер Сити» забил 13 мячей в четырех предыдущих матчах против «Вест Хэма»

    • Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил четыре гола в двух предыдущих матчах АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «Манчестер Сити» — за 1.40.

    Прогноз: эх, годы идут, а мы всё без интриги и без интриги...Лопетеги молодец, в этом нет никаких сомнений, но его «Вест Хэм» вряд ли как-то удивит банду Гвардиолы. Может, хозяева даже забьют, но пропустят они все равно больше.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.70.

    Прогноз: судя по недавним матчам, Холанн отлично подготовился к сезону и намерен снова шокировать всех своими бомбардирскими способностями. В этом чемпионате он будет забивать очень часто.

    Ставка: тотал забитых мячей Холанна больше 1,5 за 4.44.

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» продлит серию побед над «Вест Хэмом»?
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