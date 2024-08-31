«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в третьем туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» набрал три очка в двух турах и занимает девятое место в таблице АПЛ.

Последние матчи: ранее на этой неделе «молотобойцы» выиграли на своем поле у «Борнмута» (1:0) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

В прошлую субботу «Вест Хэм» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас» в рамках второго тура АПЛ.

Не сыграют: все основные игроки «Вест Хэма» готовы принять участие в ближайшем матче.

Состояние команды: к «Вест Хэму» сейчас приковано пристальное внимание. Теперь это не просто сборище бегунков, которыми руководит шотландец, предпочитающий незамысловатый британский стиль.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Летом команду возглавил Юлен Лопетеги — испанец, добившийся серьезных успехов в «Севилье». «Вест Хэм» обязательно изменится в лучшую сторону, если клуб проявит терпение. Уже после первых матчей можно сделать вывод, что Лопетеги проделал серьезную работу.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» набрал шесть очков в двух матчах и возглавляет таблицу АПЛ, но пока не единолично.

Последние матчи: в прошлом туре действующий чемпион одержал волевую победу над «Ипсвичем» — 4:1. Эрлинг Холанн оформил первый хет-трик в новой кампании.

Перед этим «Манчестер Сити» спокойно разобрался с «Челси» — 2:0. Холанн и здесь отличился.

Не сыграют: точно не сыграют Оскар Бобб, угодивший в лазарет с переломом ноги. Кроме того, не факт, что в Лондон поедут Родри, Фил Фоден и Матео Ковачич.

Состояние команды: про «Ман Сити» каждую неделю можно говорить одно и то же — чемпион в полном порядке. Можно сколько угодно пытаться доказывать, что в этом сезоне «горожанам» будет сложно защитить титул, но пока всё указывает на то, что именно они являются главным фаворитом, а не «Арсенал» или «Ливерпуль».

В недавнем матче с «Ипсвичем» команда Пепа Гвардиолы показала, что бывает, если ее разозлить. На быстрый гол соперника «Сити» молниеносно ответил тремя точными ударами в течение всего лишь десяти минут. Это стало еще одним напоминанием о том, что под руководством Гвардиолы невозможно потерять мотивацию.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды выиграл у «Вест Хэма» — оба матча завершились со счетом 3:1

«Манчестер Сити» забил 13 мячей в четырех предыдущих матчах против «Вест Хэма»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил четыре гола в двух предыдущих матчах АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают за 5.25, а победу «Манчестер Сити» — за 1.40.

Прогноз: эх, годы идут, а мы всё без интриги и без интриги...Лопетеги молодец, в этом нет никаких сомнений, но его «Вест Хэм» вряд ли как-то удивит банду Гвардиолы. Может, хозяева даже забьют, но пропустят они все равно больше.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.70.

Прогноз: судя по недавним матчам, Холанн отлично подготовился к сезону и намерен снова шокировать всех своими бомбардирскими способностями. В этом чемпионате он будет забивать очень часто.

Ставка: тотал забитых мячей Холанна больше 1,5 за 4.44.