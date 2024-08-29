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    5 бойцов UFC, кому не место в рейтинге в 2024 году

    Пимблетт, Туиваса и другие медийные бойцы в нынешних реалиях не соответствуют уровню топ-15 UFC

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    Пэдди Пимблетт
    В ряде дивизионов UFC есть бойцы, чье пребывание в топ-15 выглядит сомнительным. Находятся они в рейтингах по разным причинам: либо это звезды прошлого, либо популярные бойцы в медиа, на которых у лиги есть определенные планы

    1. Доминик Круз

    Бывший чемпион легчайшего дивизиона UFC Доминик Круз в последний раз выходил в клетку 2 года назад. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от Марлона Веры и с тех пор больше не провел ни одного поединка.

    Постепенно позиции экс-обладателя титула становились все хуже и хуже. На данный момент он занимает 14-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. При этом карьера Доминика до сих пор находится в подвешенном состоянии.

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    • Ранее ему бросали вызовы несколько проспектов в категории вне топ-15. Однако Круз совсем пропал из медиа и даже ни разу не говорил за это время о своем следующем бое. Даже более знаменитого Конора Макгрегора за столь долгое отсутствие в октагоне исключили из всех рейтингов.

    Но Доминик по каким-то непонятным причинам сих пор находится в топ-15. Есть подозрения, что в октагон бывший чемпион больше никогда не вернется в силу возраста, ведь ему сейчас уже 39.

    В легчайшем дивизионе есть несколько достойных бойцов, готовых занять его нынешнее место. Таковыми являются непобежденный Пэйтон Тэлбот или Винисиус Оливейра. Пребывание одного из них на 14-й позиции дивизиона выглядело бы более логичным, чем нахождение там Доминика Круза.

    2. Стипе Миочич

    Стипе Миочич
    globallookpress.com

    Экс-обладатель титула в тяжелом весе, проигравший свой последний бой нокаутом Фрэнсису Нганну в марте 2021 года, точно также, как и Доминик Круз, больше не появлялся в октагоне. За это время в дивизионе изменилось многое.

    Появились 3 новых чемпиона и ряд претендентов, готовых побороться за неоспоримое золото. И пока кто-то большим трудом проделывает себе дорогу в топ-10, Миочич все это время занимает вакантное место.

    За первые 2 года Стипе и вовсе находился в топ-3, но за последние несколько месяцев его подвинули на 5 позиций назад и ныне он идет восьмым в рейтинге тяжей. Впрочем, и нынешнего места Миочич вряд ли заслуживает.

    Стипе уже 42, он последний бой проиграл жестким нокаутом и не дрался 2,5 года. Сложно представить, кому из нового поколения тяжеловесов он может составить конкуренцию.

    При этом экс-чемпион свои выступления в UFC не закончил и впереди его ждет громкий бой с Джоном Джонсом. Возможно, это будет последний поединок в карьере Миочича.

    А значит, остальным бойцам, претендующим на попадание в рейтинг, придется дождаться, когда легенда ММА завершит карьеру, чтобы занять его место.

    3. Тай Туиваса

    Тай Туиваса (слева)
    globallookpress.com

    Конкурент Миочича по дивизиону также начал свое падение вниз с третьей строчки рейтинга тяжеловесов UFC. Правда, в отличие от Стипе Тай 2,5 года был активным и принимал любые вызовы на своем пути.

    Только вот последние 5 поединков обернулись для австралийского бойца сплошными неудачами и разочарованиями. Туиваса продолжает подбираться к антирекорду Тони Фергюсона и сейчас в его активе 5 поражений подряд.

    По началу уровень оппозиции у Тая был довольно высокий. Он досрочно проиграл трем бойцам, ныне находящихся в первой пятерке рейтинга: Сирилу Гану, Сергею Павловичу и Александру Волкову.

    Но еще 2 неудачи в противостояниях с менее мастеровитыми Марчином Тыбурой и Жаирзиньо Розенстрайком намекают на то, что Туиваса уже не в состоянии конкурировать с бойцами из топ-15 тяжелого дивизиона UFC.

    Ныне австралиец идет 12-м в ростере. Возможно, в случае еще одной неудачи Тай не только покинет рейтинг тяжеловесов, но и вовсе будет уволен из промоушена.

    4. Хамзат Чимаев

    Хамзат Чимаев
    globallookpress.com

    Чимаев один из самых популярных и многообещающих восходящих звезд UFC. За 3,5 года он сумел проделать путь от новичка до реального топа полусреднего дивизиона. Еще недавно Хамзат занимал вторую строчку в рейтинге и был в шаге от титульного поединка.

    Однако у бойца начали возникать проблемы с весогонкой и ему стало трудно укладывается в лимит до 77,1 кг. «Борз» и его команда в этой ситуации приняли решение подняться в средний дивизион.

    В октябре прошлого года у Чимаева должен был состояться бой с представителем топ-10 категории до 83,9 кг Пауло Костой. Однако бразилец снялся с поединка и вместо него на коротком уведомлении вышел Камару Усман, экс-чемпион полусреднего дивизиона.

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    • Их бой состоялся в среднем дивизионе и Хамзат выиграл решением большинства. По окончании встречи Чимаев неожиданно ворвался в топ-15 в новой для себя категории, где обосновался на 12-й строчке.

    Такой поворот событий выглядит довольно удивительным, ведь Хамзат попал в рейтинг средневесов, не побив ни одного топового представителя данного дивизиона. Тем не менее, в ближайшее время все может измениться, если «Борз» сумеет в октябре пройти Роберта Уиттакера.

    5. Пэдди Пимблетт

    Пэдди Пимблетт
    globallookpress.com

    Пимблетт — это очередной пиар-продукт UFC, которого организация ведет вверх по карьерной лестнице самыми удобными путями. Англичанин довольно бодро стартовал в лучшем промоушене планеты.

    Он одержал 3 досрочных победы кряду, но вот далее у него был очень противоречивый бой с середняком легкого дивизиона Джаред Гордоном. Американец выглядел лучше, но судьи единогласно отдали победу хайповому проспекту Пэдди.

    Именно тогда стало понятно, что до уровня топ-15 легковесов англичанину еще очень далеко. У Пимблетта даже возникли проблемы против увядающего Тони Фергюсона, которому он едва не проиграл нокаутом.

    В последнем поединке Пэдди в первом раунде выиграл сабмишном у 15-го номера рейтинга Бобби Грина, после чего занял его место в ростере легковесов. Казалось бы, все по делу и к Пимблетту нет никаких вопросов.

    Однако сам Грин совершенно случайно оказался в рейтинге, благодаря сенсационной победе над Грантом Доусоном. 38-летний ветеран стал идеальным трамплином для Пэдди, ведь только его из нынешних представителей топ-15 легковесов британец был способен одолеть.

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