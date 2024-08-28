Бивол, Дэвис и еще 6 претендентов на лучший нокаут 2024 года в боксе

Когда полулегковес Анджело Лео завершил поединок 10 августа победой одним ударом над Луисом Альберто Лопесом, многие назвали этот сокрушительный результат претендентом на звание, но Бивол, Дэвис и другие звезды готовы поспорить

Конкуренция в 2024 году просто невероятная

До крупной победы Лео триумф Лукаса Бахди в шестом раунде над перспективным боксером Эштоном Сильве в июле был назван лучшим нокаутом 2024 года.

Оба результата были примерами жестоких, драматичных нокаутов примерно за последние 8 месяцев боксерских боев, но даже учитывая их очевидные достоинства, ни один из них не дает четкого ответа на вопрос: по каким критериям определяется победитель в номинации «нокаут года».

Остановки боя могут происходить разными способами — одним ударом или несколькими, ударом в корпус или в голову. Так много факторов делают нокауты захватывающими, в том числе факторы, выходящие за рамки их механики.

От побед в реваншах до театральности финального раунда в блокбастерных боях и другие обстоятельства, связанные с крупным нокаутом, часто играют роль в том, чтобы удостоиться звания лучшего.

Так в 1994 году потрясающий нокаут 45-летнего Джорджа Формана в бою с Майклом Мурером в десятом раунде потряс мир бокса. Форман короткой комбинацией нанес Муреру удар в челюсть, после чего был объявлен победителем линейного чемпионата в тяжелом весе.

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

Триумф Хуана Мануэля Маркеса нокаутом над Мэнни Пакьяо в их четвертом бою был признан «лучшим нокаутом» в 2012 году. Во время перестрелки Маркес приложил правую руку к челюсти Пакьяо в шестом раунде, отбросив его на канвас лицом вперед, тем самым завершив поединок.

В 2019 году матч-реванш Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса забрал победу в данной номинации после того, как «бронзовый бомбардировщик» нанес прямой правый, который попал Ортису в левый глаз и уложил на настил его в седьмом раунде.

Все эти нокауты были зафиксированы при разных обстоятельствах. В случае с Уайлдером для кубинца ничего не предвещало беды. Ортис удачно боксировал и доминировал над визави на протяжении первых шести раундов боя, прежде чем Деонтей нанес сокрушительный удар правой, усыпив своего противника.

Победный нокаут Формана против Мурера был заработан аналогичным образом. Тот же Пакьяо был впереди по показателям своего боя с Маркесом в 2012 году, но их поединок был более равным.

За последние 8 месяцев нынешнего года в боксе было одержано несколько захватывающих побед нокаутами, которые могут считаться лучшими. В связи с этим, ниже мы представляем самых достойных кандидатов на звание «лучшего нокаута» 2024 года.

1.Айзек Круз — Роландо Ромеро (30 марта)

Айзек Круз (слева) globallookpress.com

Круз начал год на яркой ноте, когда вырвал титул чемпиона мира в полусреднем весе у опасного Ромеро.

Айзек пошел вперед на соперника с первого раунда и провел доминирующий поединок, стильно завершив шоу после того, как правый апперкот ошеломил тогдашнего обладателя титула WBA в восьмом раунде.

Далее Круз провел еще несколько блестящих комбинаций, вынудив рефери остановить бой.

2. Наоя Иноуэ — Луис Нери (6 мая)

Иноуэ вернулся из нокдауна в первом раунде острым левым хуком и одержал эффектную победу нокаутом в шестом отрезке над Нери.

Наоя, который защищал звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, пережил панику, но все же уложил Луиса встречным левым хуком во втором раунде.

«Монстр» также записал дополнительные нокдауны в пятом и шестом раундах, которые поспособствовали итоговой победе.

3. Дмитрий Бивол — Малик Зинад (1 июня)

Дмитрий Бивол (слева) globallookpress.com

Зинад сделал все возможное, чтобы продержаться на ринге с титулованным бойцом в полутяжелом весе Биволом, как можно дольше, но он не смог противостоять безжалостной атаке россиянина в шестом раунде.

Зинад потерпел досрочное поражение после серии безответных ударов от Бивола. Удивительно, не правда ли? Ведь это была первая победа Дмитрия нокаутом за 6 лет с тех пор, как он остановил Салливана Барреру в Нью-Йорке в 2018 году.

4. Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин (15 июня)

Это была очередная яркая победа Дэвиса, когда он нокаутировал Мартина в восьмом раунде и успешно защитил свой титул чемпиона в легком весе по версии WBA Super.

Хоть «Призрак» и хорошо зарекомендовал себя, проведя конкурентный бой в первых раундах, Дэвис выглядел чрезвычайно хладнокровно после того, как взял дело в свои руки и закончил комбинацию мощным прямым ударом после апперкота, нанеся Мартину первое поражение в карьере.

5. Джесси Родригес — Хуан Франсиско Эстрада (29 июня)

Хуан Франсиско Эстрада (слева) globallookpress.com

Родригес завоевал титул чемпиона мира WBC в легчайшем весе убедительным нокаутом в седьмом раунде в бою против мексиканской легенды.

Эстрада нанес удар правой в шестом раунде, которым отправил Родригеса в его первый нокдаун в карьере, но претендент поднялся на ноги и перевернул поединок в свою пользу.

В седьмом раунде Родригес забил Эстраду у канатов взрывной комбинацией, прежде чем нанести апперкот левой в корпус, который отправил противника на настил.

6. Дзюнто Накатани — Винсент Астролабио (20 июля)

Накатани сделал громкое заявление, одержав победу нокаутом в первом раунде над Астролабио на токийской арене «Кокугикан».

Дзюнто защитил свой титул чемпиона в легчайшем весе, когда нанес прямой удар левой рукой в живот Астроабио. Претендент больше не смог подняться на ноги после того, как упал на канвас.

7. Лукас Бахди — Эштон Сильве (20 июля)

Эштон Сильве (справа) globallookpress.com

Горячий перспективный боец Сильве был нокаутирован Бахди в шестом раунде боя в прошлом месяце, несмотря на то, что выиграл все предыдущие 5 отрезков, предшествовавших остановке встречи.

Эштон, считавшийся безоговорочным фаворитом боя, увидел, как его чрезмерная самоуверенность была использована против него, когда он был отправлен на канвас лицом вниз комбинацией соперника.

8. Анджело Лео — Луис Альберто Лопес (10 августа)

Лео стал обладателем титула чемпиона в двух дивизионах в начале этого месяца, когда нанес левый хук и завершил бой с Лопесом в десятом раунде.

Анджело, дравшийся перед домашней публикой в Альбукерке, деклассировал уже бывшего обладателя титула IBF в полулегком весе, который не смог очнуться ото сна.

Победа нокаутом одним ударом стала третьей подобной остановкой для Лео в его последних пяти поединках.