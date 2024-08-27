Грозный ботаник из Бразилии уже в топ-5. Борральо побил Каноннира и вызвал Дю Плесси

Яркий боец из команды Fighting Nerds Кайо Борральо увеличил свою победную серию в ММА до 16-ти боев, одолев бывшего претендента на титул UFC в среднем весе Джареда Каноннира

«Килла Горилла» с трудом продержался до финального свистка

Главный бой UFC Vegas 96 начался с того, что Борральо пробил пару жестких ударов в нос своему сопернику, за которым последовал неприятный тычок в глаз Каноннира. Когда поединок возобновился, 40-летний ветеран также нашел, чем ответить.

Он нанес хороший левый хук, но Борральо тут же начал отрабатывать жесткими лоу-киками. У Джареда были несколько хороших моментов в первом раунде, но у «Боевого ботаника» их было больше.

Во втором раунде парни действовали также агрессивно. Джаред даже едва не отправил Борральо в нокдаун, но бразилец после опасного эпизода продолжил добиваться успеха, разбивая визави джебом.

Каноннир чуть позже вновь нанес тяжелый удар правой в лицо Борральо, за которым последовала очередная взрывная комбинация. Уверенность «Киллы Гориллы» росла по ходу поединка и, казалось, что ветеран и вовсе перехватил инициативу.

Джаред Каноннир globallookpress.com

В начале третьего отрезка все было более осторожно, чем ранее, но парни донесли до цели несколько ударов. Так продолжалось вплоть до последней минуты раунда, после чего все резко изменилось.

Борральо включился на полную, обрушив на оппонента весь арсенал приемов в стойке. Каноннир выглядел потрясенным, но выстоял до перерыва и даже сам нанес несколько хороших ударов.

Когда начались чемпионские раунды, Джаред и вовсе поставил сечку под правым глазом Борральо. В середине пятого раунда Кайо мощной двойкой свалил оппонента на землю. Бой был очень близок к остановке, но рефери Дэн Мираглиотта позволил ему продолжиться.

Борральо даже закрыл треугольник на шее «Киллы Гориллы», но Каноннир смог продержаться до финального свистка. Все трое судей отдали бой Борральо, причем двое из них отдали бразильцу 4 из пяти раундов.

Официальные результаты были следующими: 49-45, 49-45 и 48-46 в пользу Кайо, выигравшего эту встречу единогласным решением судей. Что касается Каноннира, то на данный момент он проиграл уже 2 боя подряд, включая поражение техническим нокаутом Нассурдину Имавову в главном событии UFC Louisville в июне.

Борральо уже бросил вызов Дю Плесси

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Кайо Борральо, ворвавшийся в топ-5 рейтинга средневесов, уже вызвал чемпиона Дрикуса дю Плесси после победы на UFC Vegas 96 над Канонниром. Впрочем, бразилец ожидает, что титул в среднем весе перейдет из рук в руки до того, как он получит свой шанс на пояс:

«Я отдаю предпочтение Шону Стрикленду в бою с Дю Плесси, возможно, потому что я думаю, что Стрикленд выиграл у него первый бой. Но ММА — это безумие. Я всегда ставлю против Дрикуса, и он всегда выигрывает. Пусть эти парни прикончат друг друга, и я буду следующим, кто поборется за титул»

Ожидается, что Дю Плесси и Стрикленд встретятся в матче-реванше за титул в среднем весе после успешной защиты титула Дрикуса в бою с Исраэлем Адесаньей на UFC 305.

Ранее они уже дрались в январе на UFC 293, где Дю Плесси отобрал пояс у Стрикленда, одержав сомнительную победу раздельным решением судей. 31-летний Борральо, как потенциальный претендент, заинтересован в исходе их матч-реванша.

Сейчас у Кайо, ныне пятого номера средневесов UFC, в промоушене 7 побед и ни единого поражения. Несмотря на то, что Борральо известен в основном, как грэпплер, он переиграл Каноннира именно в стойке, после чего сделал следующее заявление:

«Я был там не для того, чтобы бороться. Я был там, чтобы показать огонь в стойке, хотя чувствовал себя некомфортно, потому что Джаред — очень опасный противник.

Мой джеб летел в точку, как и удары по икроножной мышце. Я просто выполнил свою работу. Я почти добился финиша. Я думаю, рефери должен был закончить бой в пятом раунде, потому как Джаред был очень сильно потрясен.

Но есть, как есть. Я очень рад, что пробыл в клетке все 25 минут с одним из лучших в мире. Назовите мне хоть одного парня, который сделал с Джаредом то, что сделал я», — заявил Борральо.

Кайо хочет войти в историю, как Джонс

UFC Вегас 96: Кайо Борральо — Слова после боя

Будучи неотъемлемым членом быстрорастущей бразильской команды Fighting Nerds, Борральо после боя с Канонниром сказал, что однажды надеется сравняться с легендами ММА, такими как Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс.

Постепенно продвигаясь вверх по карьерной лестнице UFC с тех пор, как состоялся дебют еще в претендентской серии Даны Уайта в 2021 году, Борральо убежден, что он и его команда входят в элиту ММА:

«Я думаю, что эта победа выводит меня в число лучших в мире. Я сейчас должен быть в пятерке лучших. По крайней мере, после такого боя я точно заслуживаю места в пятерке лучших средневесов UFC.

И я думаю, что я доказал, что я один из лучших в дивизионе — что я умею наносить удары. Что я могу не только бороться, но и наносить удары. У меня есть грэпплинг, у меня есть борьба, у меня есть стойкость, у меня есть подбородок, у меня есть сила.

Думаю, я показал это всем прошедшим вечером, и это со временем просто приведет меня к моему поясу. Мантра этого тренировочного лагеря заключалась в том, чтобы показать всем, что в UFC появился новый потенциальный чемпион.

Если я не буду следующим драться за титул, по крайней мере, когда будут говорить о том, кто следующий претендент, мое имя будет повсюду. Я это знаю»

При этом Борральо также дал понять, что он не заинтересован в снижении темпа выступлений. Одержав 7 побед за первые 28 месяцев своего контракта с UFC, Кайо более чем счастлив продолжать пополнять свое резюме пока Дю Плесси и Стрикленд выясняют свои отношении:

«Я хочу титульный бой, это точно. Но я боец этой кампании. Кого бы ни послали мне на бой Хантер Кэмпбелл и Дана Уайт, если они выше меня в рейтинге или, если мне нравится этот бой и он еще сильнее приблизит меня к поясу, то я приму его», — отметил в заключении Кайо Борральо.