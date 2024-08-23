Туиваса близок к антирекорду Фергюсона в UFC. Аномальный регресс Тая продолжается

На прошедшем турнире UFC 305 Тай Туиваса проиграл раздельным решением судей Жаирзиньо Розенстрайку и потерпел пятое поражение кряду в промоушене

Розенстрайк устроил в клетке настоящий декласс

На турнире UFC 305 в Перте матчмейкеры подобрали Таю Туивасе максимально удобного соперника. Также, как и австралийский тяжеловес, Жаирзиньо Розенстрайк предпочитает драться в стойке, нежели бороться.

Казалось, что для Тая были созданы наилучшие условия, чтобы он прервал свою черную полосу и начал новую победную серию. Плюс ко всему, он дрался дома на своей территории с огромной аудиторией поддержки.

Но даже это не помогло Туивасе собраться и показать убедительное выступление. Тай хоть и работал с первых секунд поединка первым номером, однако слишком часто промахивался. Главной его задачей было выйти на ближнюю дистанцию, чего оппонент сделать не позволил.

Розенстрайк прагматично отходил назад, расстреливая своего оппонента джебом в стиле Шона Стрикленда. После перерыва ситуация особо не поменялась. Тай слишком много пропускал одиночных джебов и вдобавок повредил ногу при попытке одного из лоу-киков.

Жаирзиньо Розенстрайк globallookpress.com

От безысходности в самой концовке встречи в третьем раунде австралиец побежал вперед, но так и не сумел срубить соперника на канвас. Жаирзиньо выглядел лучше абсолютно во всех аспектах в стойке.

Он без каких-либо проблем сдержал натиск визави на последних секундах и довел поединок до логического завершения в свою пользу. Помимо одностороннего доминирования Розенстрайка данный бой запомнился очередным странным судейским решением.

Тай, который проиграл все 3 раунда, неожиданно увидел от одного рефери на карточках счет 30-27 в свою пользу. Впрочем, двое других судий были более справедливыми и отдали победу Розенстрайку.

Таким образом, Жаирзиньо раздельным решением выиграл поединок, а Тай потерпел свое пятое поражение подряд. Местные болельщики в Перте явно ожидали увидеть совершенно другую версию Туивасы. Но чрезмерная осторожность и опасение за очередной проигрыш в итоге австралийца к нему и привели.

До антирекорда Фергюсона осталось немного

Тай Туиваса и Сирил Ган globallookpress.com

Нынешняя неудачная серия Туивасы насчитывает уже 5 поражений подряд. А ведь еще 2 года назад Тай занимал третью позицию в рейтинге и находился в шаге от титульного поединка в тяжелом дивизионе.

Падение австралийца началось в сентябре 2022-го после боя с Сирилом Ганом. «Бам-Бам» устроил настоящую рубку и даже отправил француза в нокдаун, чего ранее не удавалось никому.

Но в итоге Тай потерпел поражение техническим нокаутом, тем самым начав свою серию неудач. После Гана на пути австралийца встали 2 тяжеловеса из России: Сергей Павлович и Александр Волков.

Для первого из них Туиваса стал трамплином в топ-5. Сергей без особых проблем нокаутировал Тая менее чем за минуту и ворвался в число участников титульной гонки. Волкову на досрочный финиш потребовалось больше времени.

«Драго» измотал австралийца в стойке в первом раунде, а после перерыва стянул его на канвас и победил удушающим приемом. Если эти 3 поражения выглядят логичными, потому как уровень оппозиции был невероятно высокий, то последующие неудачи объяснить сложно.

Вечного середняка Марчина Тыбуру Тай просто обязан был проходить. Но поляк, глядя на бессилие Туивасы в партере в противостоянии с Волковым, тоже решил свести бой с ним на канвас.

Итог более чем обескураживающий — Тай проиграл сабмишном в концовке первого раунда. Столь стремительными шагами австралиец с третьего места в рейтинге скатился до десятого. Тот же Розенстрайк на UFC 305 не выглядел непроходимым соперником.

Суринамец в последнее время чередовал победы с поражениями, но все же смог деклассировать Туивасу. Итого, еще минус 2 позиции в рейтинге тяжеловесов. Нынешний аномальный регресс австралийца можно сравнить разве что с падением Тони Фергюсона в UFC.

Антирекордная серия «Эль-Кукуя» составляет 8 поражений подряд и, глядя на то, как выступает австралиец, он вполне может сравниться с ним.

Что дальше ждет Туивасу?

Лучшие финиши Тая Туивасы

Любого другого бойца после такой череды неудач уже уволили бы из промоушена. Но у Тая другая ситуация. Во-первых, он слишком высоко находился в рейтинге. И даже после пяти поражений подряд оттуда не выпал.

Возможно, это случится, если австралийский боец проиграет еще один поединок. Тогда он не только покинет топ-15, но и вовсе может быть уволен из промоушена. Впрочем, пока что речи о сокращении Туивасы нет.

В Австралии Тай является очень популярным бойцом с огромной базой фанатов. А его поединки зачастую это жесткие размены вблизи и яркое шоу. Пожалуй, только из-за большой популярности среди болельщиков Туивасе решили дать еще один шанс и не увольнять из UFC.

Но все же кредит доверия не вечный. И в подобной форме увольнение это вопрос времени. Дальше Тая, очевидно, ждет соперник не из топ-15, потому как с рейтинговыми тяжеловесами в нынешних реалиях он выглядит неконкурентоспособным.

Тем не менее, даже за чертой топ-15 есть ряд опасных парней, с которыми лучше не встречаться в клетке. Например, Шамиль Газиев, обладающий внушительной борцовской базой, или яркий кикбоксер Джоната Диница.

Вероятно, матчмейкеры подберут для Туивасы подходящего соперника, чтобы он наконец-то победил. Однако даже в таком случае работы над ошибками более, чем предостаточно. Необходимо подтягивать борьбу и физические кондиции.

И самое главное, Туиваса должен вернуть уверенность в себе, с которой ранее он зачистил почти весь тяжелый дивизион. Иначе Тай окончательно превратится во второго Тони Фергюсона, проигрывающего абсолютно всем.