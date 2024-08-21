Борральо подерется с Канонниром, Мэгни сразится с Моралесом. Анонс карда UFC Veggas 96

В ночь с 24 на 25 августа состоится турнир UFC Vegas 96. В главном событии вечера встретятся Джаред Каноннир и Кайо Борральо

Бои предварительного карда

1. Конг Ванг подерется в женском наилегчайшем весе с Викторией Леонардо

2. Жосиен Нунес в женском легчайшем весе встретится с Жаклин Кавальканти

3. Хосе Медина в среднем дивизионе подерется с Захари Риисом

4. Вячеслав Борщев в легком дивизионе встретится с Джеймсом Лонтопом

5. Денис Бузукья в полулегком весе подерется с Фрэнсисом Маршаллом

UFC Vegas 96: Cannonier vs. Borralho — August 24th | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в среднем весе с участием Эдмена Шахбазяна и Джеральда Мершарта. К данному противостоянию бойцы подходят после ярких досрочных побед в предыдущих встречах.

Эдмен в марте этого года нокаутировал в первом раунде Эй-Джея Добсона. Всего же за 6 предыдущих поединков в активе Шахбазяна 4 поражения и только 2 выигрыша. Будучи рейтинговым бойцом, он не сумел потянуть уровень более серьезной оппозиции, вследствие чего покинул топ-15.

Нестабильность в результатах можно списать на молодой возраст, ведь сейчас Эдмену только 26 лет. А вот его очередной соперник уже заслуженный ветеран промоушена. Джеральду 36 лет, и он успел оставить свой след в истории лиги, войдя в число бойцов, чаще всего побеждавших сабмишнами.

Как раз, именно удушающим приемом Мершарт одолел своего последнего соперника Брайана Барберену. А за 6 предыдущих боев у него аналогичная статистика, как и у соперника. Так что явного фаворита в противостоянии Шахбазяна и Мершарта нет.

Очередной поединок пройдет в рамках полусреднего дивизиона с участием Нила Мэгни, 12-го номера рейтинга, и восходящей звезды Майкла Моралеса. Молодой мексиканец подходит к противостоянию с соперником из топ-15 в статусе непобежденного.

Ранее Моралес одержал в промоушене 4 виктории. В последнем своем поединке мексиканец единогласным решением победил Джейка Мэттьюза. Всего же в смешанных единоборствах он выиграл все 16 боев.

Его очередной оппонент не может похвастаться такой же статистикой. На счету Мэгни 3 победы и 3 поражения за 6 последних боев. Однако уровень оппозиции у Нила был очень серьезный. Например, он дрался Гилбертом Бернсом и Шавкатом Рахмоновом.

В предыдущем бою Нил победил техническим нокаутом в третьем раунде Майка Мэллота, проигрывая ему по ходу боя. Моралесу в этом противостоянии нужно быть максимально осторожным, потому как находить моменты для контратаки переворачивать бои в свою пользу Мэгни прекрасно умеет.

Нил Мэгни globallookpress.com

Далее в октагон выйдут 2 средневеса Райан Лодер и Роберт Валентин. Для каждого из оппонентов это будет дебютный поединок в промоушене. Райан является базовым борцом и до перехода в ММА он часто участвовал на турнирах по грэпплингу.

В смешанных единоборствах в активе американца 7 поединков, в которых он выиграл 6 раз. Лодер отлично адаптировал свои навыки в ММА и уже одержал 4 победы нокаутом.

У его оппонента Роберта Валентина в смешанных единоборствах больше опыта. Он зарекомендовал себя, как универсального бойца, способного удачно действовать и на канвасе, и в стойке. Предыдущие 7 выступлений Валентина в октагоне получились очень яркими.

Все они закончились досрочно вне зависимости от результата, а значит зрителей на трибунах в Лас-Вегасе ждет яркое шоу. Возможно, именно поэтому матчмейкеры решили поставить в основной кард двух дебютантов, которым не терпится проявить себя в UFC.

Риччи и Борральо намерены улучшить позиции в рейтингах

Табата Риччи globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона пройдет поединок с участием Анджелы Хилл и Табаты Риччи. Девушки в преддверии очного противостояния располагаются на девятой и 11-й строчках рейтинга.

Хилл — 39-летний ветеран. В нынешних реалиях она не является участником титульной гонки и просто дерется ради финансовой выгоды. При этом американка продолжает показывать достойные выступление.

В ее активе 4 выигранных поединка и только одно поражение за 5 последних встреч. В Анджеле видят трамплина для молодых бойцов, но далеко не каждому новичку удается ее пройти. Впрочем, Табата Риччи уже не новичок.

От боя к бою она только набирает обороты, показывая все лучшие выступления. За 6 предыдущих поединков на счету Риччи 5 побед и одно поражение. У нее уже есть успехи в боях с серьезными соперниками вроде Тиши Торрес и Джессики Пенн.

Сдержать такую противницу Хилл будет непросто. Табата обладает хорошим контролем на земле и внушительной физической мощью. Да и в стойке за всю карьеру в ММА у нее было только одно поражение нокаутом.

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоится бой Джареда Каноннира и Кайо Борральо, пятого и 12-го номеров рейтинга. Молодой бразилец идет в промоушене на серии из шести побед кряду.

В предыдущем поединке Борральо катком прошелся по именитому ветерану Полу Крейгу, нокаутировав его во втором раунде. Кайо очень яркий боец, представляющий опасность на любом этаже. Он хорошо борется, что доказал в поединках с Арменом Петросяном и Махмудом Мурадовым.

По сути, Борральо это более молодая версия Каноннира. Как и Джаред, он обладает невероятным атлетизмом. Но в свои 40 лет «Килла Горилла» уже демонстрирует не такие стабильные выступления, как ранее.

За последние 5 боев в активе Джареда 3 победы и 2 поражения. В предыдущем противостоянии 40-летний американец уступил техническим нокаутом еще одному проспекту в лице Нассурдина Имавова.

Стоит отметить, что Джаред в последние 5 лет дрался с бойцами исключительно из топ-10 средневесов. Опыта Канонниру не занимать, но как он будет действовать против более молодой версии самого себя, которая быстрее и выносливее?