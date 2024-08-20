And still! Дю Плесси перевернул бой с Адесаньей, оставив Исраэля ни с чем

18 августа на турнире UFC 305 Дрикус Дю Плесси провел первую удачную защиту титула в среднем весе в бою с Исраэлем Адесаньей. Чемпион одержал волевую победу, задушив соперника в четвертом раунде

Дю Плесси поделился секретом успеха

В воскресенье на турнире в Перте Дрикус Дю Плесси успешно защитил свой титул чемпиона UFC в среднем весе, победив Исраэля Адесанью в главном событии.

«Иззи» во многих эпизодах перебивал визави в стойке и контролировал бой на протяжении трех отрезков. Дрикус едва стоял на ногах и выглядел очень уставшим. Подобная картина была и на старте четвертого раунда.

Но в середине этого отрезка Дю Плесси воспользовался преимуществом в партере. «Стилнокс» нанес несколько сильных ударов, провел тейкдаун, быстро провел удушающий прием сзади, заставив Адесанью сдаться. И, по словам чемпиона, его план был таков:

«У него было больше мужества, чем я ожидал. Я сказал, что финиширую его в третьем раунде, но сделал это в четвертом. Итак, в каждом раунде я стоял на своем, но он был в середине восьмиугольника и по началу почти всегда диктовал свои условия.

UFC 305: Дю Плесси и Адесанья — Слова после боя

Но я не отступил. И каждый раунд, когда оставалось около двух минут до конца, мой тренер кричал: послушай, пора идти вперед. Я начал продвигаться вперед и атаковать»

Старая пословица в ММА гласит, что у каждого есть план на игру, пока его не поразят, и Дю Плесси признал, что не все прошло идеально в этом бою. Дрикус похвалил Адесанью за его стойкость и удары ногами, а также признал, что он не планировал финиш сабмишном — просто так получилось:

«В четвертом раунде он шатался от ударов. Когда он упал, я наносил сильные удары. Вообще, я не планировал сбивать его с ног. На самом деле, я планировал нокаутировать его, но положение тела было таким, что лучшее, что можно сделать в той позиции — это уложить его канвас.

И я почувствовал, что, когда мы упали на землю, он вообще не сопротивлялся. Он был немного не в себе, я забрал спину, и как только я вышел на удушающий, все было кончено», — заявил Дю Плесси.

Адесанья считает, что был лучше чемпиона

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Что касается меня, я должен посмотреть это снова, потому что я не думаю, что был потрясен», — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC 305 после боя.

«Кажется, я поскользнулся и подумал: что это было? А затем он попытался поймать меня, когда я выходил. Я не могу вспомнить, как он победил меня, потому что все, как в тумане»

Со своей стороны, Адесанья чувствовал, что делает достаточно, чтобы оставаться впереди на протяжении трех с лишним раундов, но, в конце концов, это не имело значения, потому что Дю Плесси закрыл гильотину и добился финиша.

«Я чувствовал, что выигрываю бой. Я несколько раз ранил его в корпус, и я чувствовал, что мой нокаутирующий удар приближался, потому что он продолжал реагировать на то, когда я наносил ему удары по телу.

Но опять же, Дрикус крутой чувак, сильный духом. Я бы не сказал, что разочарован в себе. Но проигрывать — отстой. В моих глазах я выигрывал бой, пока не попался на удушающий.

Пока я дрался, все было под моим контролем. Мне просто не нравится результат. Но опять же, я не зацикливаюсь на результате. Я просто горжусь тем, как я выступил»

Накануне прошедшего вечера Адесанья назвал свой предыдущий бой ужасным, имея в виду однобокое поражение решением судей от Шона Стрикленда, которое стоило ему титула чемпиона UFC в среднем весе.

На этот раз поражение все еще причиняет боль, но Адесанья признал, что проиграл, потому как Дю Плесси оказался волевым и нестандартным, и с этим результатом «Иззи» может смириться.

«В прошлый раз я проиграл свой бой наихудшим образом. Это мой первый бой, проигранный сабмишном, это совершенно другая история. Но я продолжу драться. Я чертовски хорош в этом», — добавил Адесанья.

Дрикус не видит угрозы даже в Перейре

Алекс Перейра (слева) globallookpress.com

Всего через несколько мгновений после того, как Дю Плесси финишировал Адесанью удушающим приемом, Алекс Перейра написал в социальных сетях, что скоро вернется в средний вес.

Перейра — бывший чемпион UFC в дивизионе до 84 кг. В конечном итоге он решил подняться в полутяжелый вес после поражения от Адесаньи в их матч-реванше в 2023 году.

С тех пор Перейра больше никому не проиграл и стал чемпионом, а четвертый титульник в весе до 93 кг для бразильца состоится на UFC 307 против Халила Раунтри. Впрочем, Дрикус считает, что Алексу не стоит возвращаться в средний вес:

«Честно говоря, я не думаю, что Алексу Перейре следует спускаться обратно. Если он захочет, отлично, идеально. Но потом мы услышим оправдания. Если "Иззи" так потряс тебя, Алекс, ты точно не захочешь выступать со мной. Тебе потом придется оправдываться: о, я сбросил слишком большой вес.

Оставайся на своем месте, проведи свой бой против парня, занявшего восьмую строчку рейтинга», — сказал Дю Плесси, имея в виду бой Перейры против Раунтри.

«Тебе не обязательно снижать вес, чтобы у тебя было какое-то оправдание. Я перейду в полутяжелый дивизион после боя со Стриклендом. Я поднимусь к тебе, и мы там разберемся»

Вообще, Дю Плесси не стремится к титульному бою в полутяжелом весе и не пытается стать двойным чемпионом. На самом деле, южноафриканский боец предпочитает побеждать всех возможных соперников в своей текущей весовой категории.

Ведь титульник в полутяжелом весе не имеет для него особого смысла прямо сейчас. Тем не менее, Дю Плесси без проблем примет этот вызов, если так захотят в UFC:

«Если UFC этого захочет UFC, то я буду готов. Но пока что я не гонюсь за вторым поясом. Я считаю, что для того, чтобы меня считали величайшим из когда-либо занимавшихся этим видом спорта, я должен сначала стать величайшим бойцом в среднем весе», — считает Дрикус Дю Плесси.