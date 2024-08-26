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    Борральо прошел Каноннира, Моралес нокаутировал Мэгни. Обзор карда UFC Vegas 96

    Борральо одолел соперника из топ-5, Моралес легко финишировал Мэгни, Риччи выиграла бой у Хилл

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    Кайо Борральо
    В ночь с 24 на 25 августа состоялся турнир UFC Vegas 96. В главном событии вечера встретились Джаред Каноннир и Кайо Борральо

    Бои предварительного карда

    1. Конг Ванг в женском наилегчайшем весе нокаутировала в первом раунде Викторию Леонардо

    2. Жосиен Нунес в женском легчайшем весе уступила раздельным решением Жаклин Кавальканти

    3. Хосе Медина в среднем дивизионе уступил единогласным решением Захари Риису

    4. Вячеслав Борщев в легком дивизионе раздельным решением победил Джеймса Лонтопа

    5. Денис Бузукья в полулегком весе раздельным решением проиграл Фрэнсису Маршаллу

    Лучшие моменты турнира UFC Вегас 96

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в среднем весе с участием ветерана Джеральда Миршерта и Эдмена Шахбазяна. Данное противостояние началось с аккуратной работы в стойке.

    Эдмен действовал первым номером и выглядел точнее соперника. Во втором раунде он и вовсе был близок к досрочному финишу. При попытке Джеральда прохода в ноги Шахбазян поймал соперника коленом и добавил точным ударом в корпус.

    Казалось, что победа у Эдмена в кармане, однако его оппонент внезапно воспрял духом, стянул более молодого визави вниз и провел удачный удушающий прием. Таким образом, Миршерт выиграл свой 12-й поединок в UFC в среднем дивизионе.

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    • В полусреднем весе состоялся бой 12-го номера рейтинга Нила Мэгни и восходящей звезды Майкла Моралеса. Более опытный ветеран на первых секундах попытался пойти в размены со своим соперником, но получил слишком много урона и решил сменить тактику.

    Мэгни зашел Моралесу за спину и начал стягивать его вниз, однако мексиканец эталонно отзащищался от попытки тейкдауна. Нил потратил не только слишком много времени на контроль соперника, но и сил.

    Причем достигнуть желаемого результата ему не удалось. Зато Моралес закончил бой в свою пользу еще до перерыва. Точным ударом локтем с разворота он снес соперника вниз, а затем провел ряд добивающих хаммерфистов, после чего рефери остановил поединок и присудил ему победу нокаутом.

    Майкл Моралес
    globallookpress.com

    В рамках финала 32-го сезона TUF в полулегком весе состоялась битва двух представителей команды Алексы ГрассоМэйрона Сантоса и Каана Офли. Бойцы с первых секунд встречи закатили яркую рубку в октагоне.

    Офли постоянно шел вперед с целью обескуражить соперника. После монотонной работы в клинче ему удалось донести до оппонента ряд жестких ударов, но при этом он сам пропустил слишком много.

    Во втором раунде картина поединка была такой же, как и в начале. И в одном из эпизодов Сантос при очередной атаке соперника грамотно выдвинулся вперед и срубил того на настил мощным боковым ударом, оформив победу и получив контракт с UFC.

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    • Очередной бой основного карда также проходил в рамках финала 32-го сезона TUF, но уже в среднем дивизионе. Единственный представитель команды Валентины Шевченко Райан Лодер противостоял сопернику из лагеря Алексы Грассо Роберту Валентину.

    Поединок начался с работы в партере. Райан, не желая размениваться с оппонентом на руках, тут же пошел в ноги, пытаясь провести удушающий прием. Однако швейцарец грамотно оборонялся и совершил переворот, проведя остаток раунда в позиции сверху.

    Впрочем, представитель команды Шевченко добился своего почти сразу же после перерыва. Лодер без проблем стянул визави вниз, а далее подключил свой гранд-энд-паунд и оформил яркий финиш.

    Риччи и Борральо сделали важные шаги на пути к поясу

    Джаред Каноннир (слева)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в женском минимальном дивизионе состоялся бой с участием Анджеллы Хилл и Табаты Риччи. Девушки в преддверии очной встречи располагались на девятой и 11-й позициях в рейтинге.

    Более молодая бразильянка Риччи сходу пошла вперед, пытаясь застать соперницу врасплох. Тем не менее, Хилл удачно сдерживала натиск противницы и грамотно контратаковала при работе вторым номером.

    Первый раунд этого противостояния ушел в пользу Табаты, но вот двое других выдались очень конкурентными. После перерыва Хилл действовала на встречных курсах с Риччи и не менее часто потрясала ее в стойке.

    Заключительный раунд их боя и вовсе запомнился бескомпромиссной рубкой. Девушки приложили максимум усилий для победы. И отдать поединок кому-то из них было довольно сложно. Первый рефери выбрал победительницей 39-летнюю Хилл.

    Но двое других с одинаковым счетом 29-28 остались на стороне Риччи. Таким образом, бразильянка раздельным решением судей одержала победу в этом поединке и теперь, вероятно, ворвется в топ-10 женского минимального дивизиона.

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    • В главном событии вечера в среднем весе встретились бывший претендент на титул Джаред Каноннир и Кайо Борральо. Бойцы в преддверии очного противостояния занимали пятую и 12-ю позиции в рейтинге.

    Борральо сходу занял центр октагона и пошел вперед с многочисленными ударами. Каноннир спокойно работал в размеренном темпе и попадал по визави мощными одиночными хуками.

    Во втором раунде сорокалетний ветеран и вовсе был лучше своего более молодого противника. Правда, ближе к середине встречи Каноннир просел функционально. Джаред буквально выживал под градом ударов оппонента и едва не упал на настил.

    От досрочного поражения его спас гонг. В чемпионских раундах Кайо окончательно перехватил инициативу. «Боевой ботаник» монотонно разбивал бывшего претендента на пояс и шел к своей очередной победе.

    А в заключительном отрезке он и вовсе учинил настоящий разгром. Пропустив мощную двойку навстречу, Каноннир потерял равновесие, оказавшись на канвасе. Ветеран пребывал в состоянии грогги и каким-то чудом избежал досрочного финиша.

    По такому поединку у судей не возникло вопросов о победителе. Кайо Борральо выиграл бой единогласным решением и явно заслужил место в топ-5 среднего дивизиона UFC.

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