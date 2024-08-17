Шевченко, Фиро и еще 4 девушки, которые могут отобрать пояс UFC у Алексы Грассо

Чемпионка UFC Алекса Грассо идет на серии из шести боев кряду без поражений и возглавляет рейтинг Р4Р. Однако она не выглядит бесспорным гегемоном женского наилегчайшего веса. У мексикански есть ряд сильных конкурентов, способных отобрать у нее титул

1. Валентина Шевченко

Бывшую чемпионку женского наилегчайшего дивизиона UFC ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Ранее Валентина установила свою гегемонию в данном дивизионе, где правила почти 4 года.

В первом поединке «Пуля» уступила Грассо удушающим приемом, но в реванше была чуть лучше мексиканки и ничью, скорее, можно назвать судейским ограблением. Третий поединок с Алексой и еще один шанс вернуть себе титул Валентина заслужила.

Финальная глава их противостояния пройдет в рамках со-главного события на турнире UFC 306, который возглавит титульный бой в легчайшем весе с участием Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.

Шевченко первая в очереди на титул. Уже совсем скоро она может поставить точку в трилогии с Грассо и вернуть себе пояс. Безоговорочным фаворитом в этом противостоянии она уже не выглядит.

Но невероятный опыт и внушительная ударная мощь главные преимущества «Пули», которыми она непременно воспользуются.

2. Татьяна Суарес

Алекса Грассо и Татьяна Суарес globallookpress.com

В мае 2018 года Суарес уже побеждала Грассо в рамках женского наилегчайшего дивизиона, но затем решила спуститься на категорию ниже. То противостояние обернулось для нынешней чемпионки настоящим де-классом.

Несмотря на то, что мексиканка обладает неплохим уровнем БЖЖ, что-либо противопоставить столь мастеровитому борцу, как Суарес, она ничего не смогла. Не исключено, что после триумфа в минимальном весе Татьяна захочет попробовать завоевать и второй титул.

Все предпосылки для успеха в реванше с Грассо у нее имеются. Во-первых, это неудобный стиль. Даже базовый ударник Шевченко в первом поединке удачно залеживала Алексу на земле.

Суарес обязательно переведет мексиканку на канвас, это лишь вопрос времени. Татьяна после длительного простоя набрала невероятный ход и по-прежнему является непобежденным бойцом. Ее борьба работает и никто из соперниц ничего не может поделать с таким прессингом.

3. Манон Фиро

Манон Фиро globallookpress.com

Maнон дебютировала в промоушене в 2021 году и за это время прошла путь от ноунейма до потенциальной суперзвезды женского ММА. Она держала в UFC 7 побед кряду, причем каждый поединок выиграла более, чем уверенно.

У француженки есть все, чтобы установить гегемонию в женском наилегчайшем дивизионе на ближайшие годы. Фиро пребывает в великолепной форме и от боя к бою только прогрессирует.

К тому же, в ее послужном списке есть несколько громких имен и поэтому хайп вокруг нее точно оправдан. Фиро без проблем одолела недавнюю претендентку на титул более высокой легчайшей категории Майру Силву.

Она также прошлась катком по бывшей чемпионке минимального дивизиона Роуз Намаюнас. Не оставила француженка шансов и Эрин Бланчфилд, которую считали главной угрозой всего женского наилегчайшего дивизиона.

Возможно, прямо сейчас Фиро самый техничный ударник в этой категории. Она сильна физически, много попадает и почти не устает в отличие от Грассо.

4. Мэйси Барбер

Мэйси Барбер (слева) globallookpress.com

Мэйси Барбер, которая находится в рейтинге ниже Валентина Шевченко и Манон Фиро, выглядит темной лошадкой дивизиона, занимая четвертую позицию в ростере. И тем не менее, списывать ее со счетов раньше времени не стоит.

Американка идет на серии в промоушене из шести выигранных поединков кряду. В последнем из них она одолела бывшего представителя топ-5 Кэтлин Чукагян. Заполучить титульник в ближайшее время Барбер может, благодаря своему яркому стилю.

В этом плане она чем-то напоминает Гилберта Бернса или Тая Туивасу, которые любят зарубиться со своим соперником на ближней дистанции. По крайней мере, смотреть на бои Мэйси никогда не скучно.

Она устраивает бескомпромиссные рубки в клетке и этого явно не хватает в женском ММА. Подобный стиль для действующей чемпионки также выглядит не самым удобным. Грассо привыкла работать первым номером, но когда ее постоянно атакуют и навязывают ближний бой, ей некомфортно.

5. Луана Сантос

Молодая бразильянка дебютировала в UFC в августе прошлого года, и за это время она уже сумела одержать 3 уверенных победы. Всего же в активе 24-летней Сантос 8 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

Свой последний бой она закончила менее, чем за 4 минуты, выиграв у Марины Агаповой удушающим приемом. И вот на грядущем турнире UFC 305 Луана уже получила шанс ворваться в топ-15 — бой с 15-м номером рейтинга дивизиона Кейси О’Нилл.

Если Сантос и дальше также продолжит сносить одну соперницу за другой, то в кратчайшие сроки непременно получит титульный поединок. Ранее бразильянка зарекомендовала себя, как разностороннего бойца.

Луана может найти ключ абсолютно к любому сопернику, и чемпионка Алекса Грассо не является исключением.

6. Джулианна Пенья

Джулианна Пенья globallookpress.com

Уже совсем скоро на турнире UFC 307 Джулианна сразится за титул чемпионки в женском легчайшем дивизионе с Ракель Пеннингтон. В случае триумфа, наиболее вероятная соперница для первой защиты Кайла Харрисон — девушка, с которой совершенно никто не хочет драться.

В данной ситуации у Пеньи есть отличный вариант отсрочить этот бой и попытаться завоевать второй титул, спустившись в наилегчайший дивизион. Джулианна одна из немногих девушек, кто умеет подогревать интерес к своим поединкам.

Руководство UFC вполне может согласиться на такой шаг и организовать ей бой против Алексы Грассо. В женском ММА не так много громких поединков, а данное противостояние выглядит очень даже интригующим.

Вдобавок, такой бой очень важен для наследия Джулианны. Единственная девушка, которая стала двойной чемпионкой UFC, это Аманда Нуньес — самая принципиальная соперница Пеньи.

Второй пояс позволит Пенье внести свое имя в историю женского ММА и встать в один ряд с «Львицей». С учетом того, что Джулианна является более габаритным бойцом, нежели Грассо, шансы на успех у нее довольно неплохие.

Да и как можно списывать со счетов девушку, которая 2 года назад деклассировала саму Аманду Нуньес?