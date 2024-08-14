Титульник Адесаньи и Дю Плесси, интригующий бой Гамрота и Хукера. Анонс карда UFC 305

18 августа состоится турнир UFC 305. В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в среднем весе встретятся Исраэль Адесанья и Дрикус Дю Плесси

Бои предварительного карда

1. Стюарт Николи в наилегчайшем весе подерется против Хесуса Агилара

2. Сонг Кинан в полусреднем дивизионе встретится с Рики Гленном

3. Том Нолан в легком весе сразится с Алексом Рейесом

4. Джек Дженкинс в полулегком весе подерется против Герберта Бернса

5. Кейси О’Нил в женском наилегчайшем весе проведет бой против Луаны Сантос

6. Джош Кулибао в полулегком дивизионе встретится с Рикардо Рамосом

7. Джуниор Тафа сразится в тяжелом дивизионе с Вальтером Уокером

UFC 305 Embedded — Эпизод 2

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в полусреднем весе с участием Ли Джинлианга и Карлоса Пратеса. Китайский боец ранее занимал место в топ-15, но со временем выпал оттуда в связи с крайне нестабильными выступлениями.

За 6 предыдущих поединков в активе Ли 3 победы и 3 поражения. В последнем бою он уступил единогласным решением судей Даниэлю Родригесу. В нынешних реалиях китаец способен конкурировать только с середняками и ветеранами.

А вот его соперник, напротив, лишь набирает обороты. В UFC Пратес стартовал с двух уверенных побед кряду нокаутами. Всего же беспроигрышная серия бразильца составляет 11 боев.

Стилистически парни похожи друг на друга — оба являются ярко выраженными ударниками. Но у Карлоса есть преимущество в скорости и физической мощи. Он вполне способен переработать оппонента как на ближней, так и на дальней дистанции.

Следующими в октагон в рамках тяжелого дивизиона выйдут Тай Туиваса и Жаирзиньо Розенстрайк. Бойцы сейчас занимают десятую и 12-ю строчки в рейтинге. Пару лет назад Тай и вовсе находился в топ-3, являясь потенциальным претендентом на титул.

Однако у австралийского нокаутера внезапно началась серия неудач, которая длится по сей день. К этому противостоянию Туиваса подходит после четырех досрочных поражений. Жаирзиньо хоть и нестабилен, но его статистика гораздо лучше.

У Розенстрайка 4 победы и 4 поражения за 8 предыдущих поединков. В недавнем из них он одолел техническим нокаутом российского проспекта Шамиля Газиева. Пару лет назад в таком противостоянии безоговорочным фаворитом являлся бы Туиваса.

Но теперь для него каждый соперник из топ-15 это настоящее испытание. Впрочем, яркие стили обоих бойцов обещают подарить болельщикам интересный поединок в стойке, потому как ни Туиваса, ни Розенстрайк не борются.

Жаирзиньо Розенстрайк globallookpress.com

В легком весе состоится битва Матеуша Гамрота и Дэна Хукера, пятого и 11-го номеров рейтинга. Польский боец считается теневой угрозой для всего дивизиона. У него отличная борьба и неплохая ударная техника.

Ранее Гамрот побеждал даже нынешнего первого номера рейтинга Армана Царукяна. Всего за 8 последних боев в промоушене у него 7 викторий и только одно поражение. Матеуш славится активной борьбой, а не пассивным контролем на земле.

Отличный грэпплинг польского бойца делает его далеко не самым приятным оппонентом для Хукера. Новозеландец потерпел 3 поражения и одержал 3 победы в преддверии данного боя. Он обладает неплохой техникой в стойке, но вот с защитой от тейкдаунов есть проблемы.

Его довольного переводил на канвас не только действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев, но и середняк Джэлин Тернер. В стойке Хукер способен дать более-менее ровный бой Гамроту. Но вот в партере у Матеуша огромное преимущество.

Адесанья и Кара-Франс намерены выйти из клетки с триумфом

Кай Кара-Франс globallookpress.com

В со-главном событии вечера в наилегчайшем дивизионе подерутся Кай Кара-Франс и Стив Эрцег, четвертый и седьмой номера рейтинга. Парни подходят к очному противостоянию после поражений в очень конкурентных боях.

Кай в июне прошлого года уступил раздельным решением судей Амиру Альбази. До этого он упал в нокаут от бывшего чемпиона Брэндона Морено. На протяжении шести последних боев новозеландец чередовал победы с поражениями, однако и уровень оппозиции у него был запредельный.

Кара-Франс один из самых опытных представителей наилегчайшего дивизиона UFC. Своего последнего слова в титульной гонке он однозначно еще не сказал. Но в очередной раз напротив него будет стоять не менее серьезный противник.

Будучи десятым номером рейтинга, Стив Эрцег неожиданно получил титульный поединок против Александре Пантожи и провел его на очень достойном уровне. Австралиец здорово действовал в стойке против чемпиона, но его подвела борьба.

Всего в UFC у него 3 победы и одно поражение. Возможно, пока что Эрцегу не хватает опыта, чтобы реализовать свои титульные амбиции. Однако потенциал у Стива невероятный. Легкой прогулкой даже для такого матерого бойца, как Кара-Франс, он не станет.

В главном событии вечера в среднем весе состоится титульный поединок действующего обладателя пояса Дрикуса Дю Плесси и бывшего короля дивизиона Исраэля Адесаньи, ныне второго номера рейтинга.

«Иззи» ранее провел 5 удачных защит кряду и закрепил себя в качестве одного из лучших средневесов в истории UFC. Затем он потерял титул в противостоянии с Алексом Перейрой, но триумфально вернулся и нокаутировал его в реванше.

Правда, последний бой против Шона Стрикленда получился для Адесаньи максимально неудачным. «Иззи» уступил в одностороннем порядке и лишился титула, который в скором времени подобрал Дрикус.

Оформив 2 досрочные победы над соперниками из топ-5 в лице Дерека Брансона и Роберта Уиттакера, южноафриканец в январе этого года получил титульный бой. Затяжная перестрелка с Шоном Стриклендом подарила Дрикусу победу раздельным решением и статус чемпиона UFC в среднем весе.

Нынешний винстрик южноафриканского бойца составляет 7 поединков кряду. Дю Плесси прогрессирует и остановить его не так уж и просто. Но в клетке против него будет стоять один из лучших бойцов в истории этого дивизиона. Адесанья зол и голоден, и его ни в коем случае нельзя списывать со счетов.