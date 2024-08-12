Спивак разбил Тыбуру, Яна Сантос одолела Чендлер. Обзор карда UFC Vegas 95

В ночь с 10 на 11 августа состоялся турнир UFC Vegas 95. В главном событии вечера в тяжелом дивизионе встретились Сергей Спивак и Марчин Тыбура

Результаты боев предварительного карда

1. Стефани Лучано в женском наилегчайшем весе одолела единогласным решением Талиту Аленкар

2. Ярно Эрренс в полулегком весе уступил сабмишном в первом раунде Юссефу Залалу

3. Карл Уильямс в тяжелом дивизионе проиграл единогласным решением Джонате Динице

4. Кэрол Роса в женском легчайшем весе единогласным решением одолела Пэнни Кианзад

5. Харалампос Григориу в легчайшем дивизионе уступил сабмишном во втором раунде Тошиоми Казами

Карл Уильямс globallookpress.com

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в женском легчайшем весе с участием Яны Сантос и Челси Чендлер, 12-го и 14-го номеров рейтинга. С самого начала встречи россиянка принялась отбивать ноги своей сопернице лоу-киками.

Уже во втором раунде Челси с трудом передвигалась по октагону. Американка пыталась найти момент для сближения и перевода в партер, но у нее ничего не получалось. Яна продолжала разбивать соперницу в стойке.

Сантос уверенно забрала первые 2 раунда в свой актив. Лишь в заключительном отрезке Челси перехватила инициативу. Она агрессивно шла вперед, навязывая сопернице работу в клинче на ближней дистанции.

Впрочем, этого оказалось недостаточно для того, чтобы одержать победу. Единогласным решением судей Яна Сантос выиграла поединок и прервала серию из трех поражений подряд.

В легчайшем весе состоялся поединок с участием Криса Гутьерреса, недавнего представителя топ-15, и дебютанта промоушена Куанга Ли. На старте китайский боец выглядел чуть-чуть лучше своего оппонента.

Он действовал разнообразнее Криса, но донес до цели меньше акцентированных ударов. Показать что-либо в партере также не вышло. Впрочем, долгожданный перевод на канвас в исполнении Ли состоялся сразу же после перерыва.

Китайскому бойцу даже удалось забрать спину соперника и накинуть на его шею гильотину. Однако Гутьеррес избежал досрочного поражения и перевел противостояние в третий раунд, который и стал кульминационным.

Крис активно шел вперед и грамотно работал лоу-киками. Плюс ко всему, он выбросил несколько жестких ударов в голову. В итоге судьи склонились в пользу Гутьерреса, единогласно отдав ему поединок. Но такую победу нельзя назвать легкой.

Крис Гутьеррес globallookpress.com

Далее в октагон вышли бойцы полусреднего дивизиона Дэнни Барлоу и Николай Веретенников. Представитель Казахстана сходу отдал инициативу сопернику, став работать вторым номером. Барлоу постоянно шел вперед, прессинговал и набрасывал удары.

После перерыва ситуация поменялась. В стиле контрпанчера действовал уже американец. Николай, в свою очередь, грамотно отрабатывал в клинче и фронт-киками по корпусу. Но извлечь какой-либо пользы и потрясти соперника ему не удавалось.

Третий раунд получился довольно ровным. Парни поочередно наносили удары и пытались завязать друг друга в клинче. В итоге пришлось обратиться к судейскому решению.

Первый рефери отдал победу представителю Казахстана, но двое других остались на стороне американца. Таким образом, Дэнни Барлоу выиграл поединок раздельным решением и сохранил 0 в графе поражений.

Марискаль и Спивак обескуражили противников

Джейсон Джексон globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе состоялся поединок с участием Чепе Марискаля и Дэймона Джексона. Данное противостояние сразу же началось с борьбы. Чепе сблизился с соперником и без проблем перевел его на канвас амплитудным броском.

Вплоть до конца отрезка продолжалась активная борьба на канвасе. Джейсон хоть и не позволил выйти визави на удушающий прием, но при этом пропустил слишком много ударов. Во втором раунде доминирование Марискаля на земле продолжилось.

Сначала он завязал оппонента в клинче, а потом в очередной раз стянул его на канвас. Картина была такая же, как и в предыдущем отрезке. Чепе разбивал Джексона, а тот пытался подняться на ноги.

У Дэймона ничего не получалось в данном бою, но его стойкость достойна аплодисментов. Пропустив мощный удар коленом в голову, казалось, что на этом поединок для Джексона закончится.

От Марискаля мгновенно последовало жесточайшее добивание в партере, но его оппонент невероятным образом дожил до финального свистка. Итог противостояния получился более, чем закономерным. Чепе одержал заслуженную победу единогласным решением судей.

В главном событии вечера в тяжелом дивизионе встретились Марчин Тыбура и Сергей Спивак, восьмой и девятый номера рейтинга. Поединок начался в довольно спокойном темпе. При этом парни вкладывали слишком много сил в удары.

Обменявшись жесткими попаданиями, бойцы решили выяснить, чья борьба лучше. Спивак пошел вперед за тейкдауном и стянул поляка вниз. Правда, Тыбура не растерялся и совершил переворот.

Марчин занял выгодную позицию сверху и казалось, что у него есть все для того, чтобы развить успех. Тем временем, Спивак, находившись в положении лежа на спине, нашел момент для контратаки.

Молдаванин прихватил руку своего оппонента и провел болевой прием Кимура. Бой закончился на отметке в одну минуту и 44 секунды в пользу Сергея Спивака, взявшего реванш у Тыбуры за поражение по очкам четырехлетней давности.