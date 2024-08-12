Спивак разбил Тыбуру, Яна Сантос одолела Чендлер. Обзор карда UFC Vegas 95

Результаты боев предварительного карда
1. Стефани Лучано в женском наилегчайшем весе одолела единогласным решением Талиту Аленкар
2. Ярно Эрренс в полулегком весе уступил сабмишном в первом раунде Юссефу Залалу
3. Карл Уильямс в тяжелом дивизионе проиграл единогласным решением Джонате Динице
4. Кэрол Роса в женском легчайшем весе единогласным решением одолела Пэнни Кианзад
5. Харалампос Григориу в легчайшем дивизионе уступил сабмишном во втором раунде Тошиоми Казами
Бои основного карда
Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в женском легчайшем весе с участием Яны Сантос и Челси Чендлер, 12-го и 14-го номеров рейтинга. С самого начала встречи россиянка принялась отбивать ноги своей сопернице лоу-киками.
Уже во втором раунде Челси с трудом передвигалась по октагону. Американка пыталась найти момент для сближения и перевода в партер, но у нее ничего не получалось. Яна продолжала разбивать соперницу в стойке.
Сантос уверенно забрала первые 2 раунда в свой актив. Лишь в заключительном отрезке Челси перехватила инициативу. Она агрессивно шла вперед, навязывая сопернице работу в клинче на ближней дистанции.
Впрочем, этого оказалось недостаточно для того, чтобы одержать победу. Единогласным решением судей Яна Сантос выиграла поединок и прервала серию из трех поражений подряд.
В легчайшем весе состоялся поединок с участием Криса Гутьерреса, недавнего представителя топ-15, и дебютанта промоушена Куанга Ли. На старте китайский боец выглядел чуть-чуть лучше своего оппонента.
Он действовал разнообразнее Криса, но донес до цели меньше акцентированных ударов. Показать что-либо в партере также не вышло. Впрочем, долгожданный перевод на канвас в исполнении Ли состоялся сразу же после перерыва.
Китайскому бойцу даже удалось забрать спину соперника и накинуть на его шею гильотину. Однако Гутьеррес избежал досрочного поражения и перевел противостояние в третий раунд, который и стал кульминационным.
Крис активно шел вперед и грамотно работал лоу-киками. Плюс ко всему, он выбросил несколько жестких ударов в голову. В итоге судьи склонились в пользу Гутьерреса, единогласно отдав ему поединок. Но такую победу нельзя назвать легкой.
Далее в октагон вышли бойцы полусреднего дивизиона Дэнни Барлоу и Николай Веретенников. Представитель Казахстана сходу отдал инициативу сопернику, став работать вторым номером. Барлоу постоянно шел вперед, прессинговал и набрасывал удары.
После перерыва ситуация поменялась. В стиле контрпанчера действовал уже американец. Николай, в свою очередь, грамотно отрабатывал в клинче и фронт-киками по корпусу. Но извлечь какой-либо пользы и потрясти соперника ему не удавалось.
Третий раунд получился довольно ровным. Парни поочередно наносили удары и пытались завязать друг друга в клинче. В итоге пришлось обратиться к судейскому решению.
Первый рефери отдал победу представителю Казахстана, но двое других остались на стороне американца. Таким образом, Дэнни Барлоу выиграл поединок раздельным решением и сохранил 0 в графе поражений.
Марискаль и Спивак обескуражили противников
В со-главном событии вечера в полулегком весе состоялся поединок с участием Чепе Марискаля и Дэймона Джексона. Данное противостояние сразу же началось с борьбы. Чепе сблизился с соперником и без проблем перевел его на канвас амплитудным броском.
Вплоть до конца отрезка продолжалась активная борьба на канвасе. Джейсон хоть и не позволил выйти визави на удушающий прием, но при этом пропустил слишком много ударов. Во втором раунде доминирование Марискаля на земле продолжилось.
Сначала он завязал оппонента в клинче, а потом в очередной раз стянул его на канвас. Картина была такая же, как и в предыдущем отрезке. Чепе разбивал Джексона, а тот пытался подняться на ноги.
У Дэймона ничего не получалось в данном бою, но его стойкость достойна аплодисментов. Пропустив мощный удар коленом в голову, казалось, что на этом поединок для Джексона закончится.
От Марискаля мгновенно последовало жесточайшее добивание в партере, но его оппонент невероятным образом дожил до финального свистка. Итог противостояния получился более, чем закономерным. Чепе одержал заслуженную победу единогласным решением судей.
В главном событии вечера в тяжелом дивизионе встретились Марчин Тыбура и Сергей Спивак, восьмой и девятый номера рейтинга. Поединок начался в довольно спокойном темпе. При этом парни вкладывали слишком много сил в удары.
Обменявшись жесткими попаданиями, бойцы решили выяснить, чья борьба лучше. Спивак пошел вперед за тейкдауном и стянул поляка вниз. Правда, Тыбура не растерялся и совершил переворот.
Марчин занял выгодную позицию сверху и казалось, что у него есть все для того, чтобы развить успех. Тем временем, Спивак, находившись в положении лежа на спине, нашел момент для контратаки.
Молдаванин прихватил руку своего оппонента и провел болевой прием Кимура. Бой закончился на отметке в одну минуту и 44 секунды в пользу Сергея Спивака, взявшего реванш у Тыбуры за поражение по очкам четырехлетней давности.