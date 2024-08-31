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    Байер — Лейпциг: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Лейпциг»
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    Флориан Вирц
    31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне стартовал по-чемпионски. «Фармацевты» в первом туре Бундеслиги переиграли гладбахскую «Боруссию» (3:2).

    При этом «Байер» явно настроен снова побороться за Серебряную салатницу. Да и Суперкубок команде уже покорился.

    Байер — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Вот только победа в первом туре далась команде ох как непросто. Флориан Вирц забил решающий мяч на 11-й компенсированной минуте матча.

    А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Байер» с минимальным счетом нанес поражение «Карл-Цейссу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «фармацевты» отличились 8 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: Команде Хаби Алонсо в новом сезоне придется крайне непросто. Да и календарь первых туров у леверкузенцев сложноватый.

    Поединки против «быков» для команды традиционно складываются достаточно успешно. В 5 последних очных встречах «Байер» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продолжить свой победный сериал. Да и в трех последних очных поединках «фармацевты» обыгрывали «быков».

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» давно и пока неудачно грезят о Серебряной салатнице. Вот и старт нынешнего сезона команда провела весьма продуктивно.

    При этом «РБ Лейпциг» в первом туре сумел одолеть «Бохум» (1:0). Единственный мяч юный норвежский форвард Антонио Нуса забил в середине второго тайма.

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    • Последние матчи: «РБ Лейпциг» также успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Скромный «Эссен» был обыгран весьма уверенно (4:1).

    Победила команда в 2 поединках кряду. А вот последний спарринг с ПСЖ «быки» свели к довольно позитивной ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» разжился 3 викториями. В них команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Вилли Орбан — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Лейпцигский клуб давно метит в чемпионы. Да и по составу команда выглядит выгодно.

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    При этом «РБ Лейпциг» уже почти 2 года не могут одолеть «фармацевтов». Да и в трех последних очных встречах команда не пропускала от «Байера» меньше 2 голов.

    И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и успешный старт в чемпионате сыграет свою позитивную роль.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и действующий чемпион Германии для «быков» — словно красная тряпка!

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» проиграл «фармацевтам» в 3 последних очных поединках

    • Обе команды выиграли в 2 своих последних матчах

    • «Байер» в 3 последних очных поединках забивает в ворота «быков» не менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

    Прогноз: Обе команды имеют великолепный атакующий потенциал, что явно продемонстрируют в этой встрече.

    И те, и другие ставят перед собой максимальные задачи, так что наверняка проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече «Байер» быстро расправится с «быками».

    Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.27

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    «Байер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. В Леверкузене будут забивать!
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