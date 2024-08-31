Байер
РБ Лейпциг
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне стартовал по-чемпионски. «Фармацевты» в первом туре Бундеслиги переиграли гладбахскую «Боруссию» (3:2).
При этом «Байер» явно настроен снова побороться за Серебряную салатницу. Да и Суперкубок команде уже покорился.
Байер — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Вот только победа в первом туре далась команде ох как непросто. Флориан Вирц забил решающий мяч на 11-й компенсированной минуте матча.
А вот в Кубке страны команда проследовала в следующий раунд. «Байер» с минимальным счетом нанес поражение «Карл-Цейссу».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «фармацевты» отличились 8 мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: Команде Хаби Алонсо в новом сезоне придется крайне непросто. Да и календарь первых туров у леверкузенцев сложноватый.
Поединки против «быков» для команды традиционно складываются достаточно успешно. В 5 последних очных встречах «Байер» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продолжить свой победный сериал. Да и в трех последних очных поединках «фармацевты» обыгрывали «быков».
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» давно и пока неудачно грезят о Серебряной салатнице. Вот и старт нынешнего сезона команда провела весьма продуктивно.
При этом «РБ Лейпциг» в первом туре сумел одолеть «Бохум» (1:0). Единственный мяч юный норвежский форвард Антонио Нуса забил в середине второго тайма.
Последние матчи: «РБ Лейпциг» также успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Скромный «Эссен» был обыгран весьма уверенно (4:1).
Победила команда в 2 поединках кряду. А вот последний спарринг с ПСЖ «быки» свели к довольно позитивной ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» разжился 3 викториями. В них команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Вилли Орбан — дисквалифицирован.
Состояние команды: Лейпцигский клуб давно метит в чемпионы. Да и по составу команда выглядит выгодно.
При этом «РБ Лейпциг» уже почти 2 года не могут одолеть «фармацевтов». Да и в трех последних очных встречах команда не пропускала от «Байера» меньше 2 голов.
И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и успешный старт в чемпионате сыграет свою позитивную роль.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и действующий чемпион Германии для «быков» — словно красная тряпка!
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» проиграл «фармацевтам» в 3 последних очных поединках
- Обе команды выиграли в 2 своих последних матчах
- «Байер» в 3 последних очных поединках забивает в ворота «быков» не менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.27, а победа оппонента — в скромные 4.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Обе команды имеют великолепный атакующий потенциал, что явно продемонстрируют в этой встрече.
И те, и другие ставят перед собой максимальные задачи, так что наверняка проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече «Байер» быстро расправится с «быками».
Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.27