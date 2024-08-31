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    ЦСКА продлит свою победную серию?

    Химки — ЦСКА: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Химки» — ЦСКА
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    ЦСКА
    31 августа в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Химки» и ЦСКА. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 15:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: После 6-и туров в РПЛ «Химки» занимают 11-е место в таблице с 6-ю очками в активе. Команда стартовала довольно удачно, имея шанс закрепиться в середине турнирной таблицы.

    Стоит отметить, что «Химки» пока что не одержали ни одной победы на своем поле в рамках РПЛ, набрав 2 очка при родных трибунах и занимая 14-е место в лиге по этому показателю.

    Химки — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3), сравняв счет на 90+8-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Зенитом» (1:1).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Химки» ни разу не победили, трижды проиграли и дважды сыграли вничью. За этот период команда забила 5 голов при 12-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Бутта Магомедов (красная карточка).

    Состояние команды: «Химки» отлично стартовали, но в последнее время немного забуксовали. Главная проблема команды — оборона, подмосковный коллектив пропустил слишком много в последнее время.

    У «Химок» появился опытный нападающий, который дает результат. Антон Заболотный забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи за 6 матчей в российской Премьер-лиге.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 6-и туров. ЦСКА отстает от 1-й позиции на 5 баллов.

    Команда довольно удачно действует на чужом поле. ЦСКА занимает 5-е место в лиге по этому показателю, набрав 4 очка из 6-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшем матче Кубка России ЦСКА уверенно обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. До этого команда разгромила «Акрон» (4:0), забив все голы во 2-м тайме.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах ЦСКА трижды победила и дважды проиграла. За эти встречи армейцы забили 8 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграет: Егор Ушаков (травма).

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    Состояние команды: ЦСКА вполне может замахнуться на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне. Пока что армейцы выглядят очень бодро на старте.

    Стоит отметить, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 6 матчей в РПЛ игрок забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х очных встречах ЦСКА непременно обыгрывал «Химок»

    • «Химки» не одержали ни одной победы в последних 5-и встречах

    • ЦСКА пропустил только 1 гол в последних 3-х матчах (6 забил)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Химок» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.83 и 2.00.

    Прогноз: Можно предположить, что у «Химок» не получится забить даже одного гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Химок» 0.5 меньше за 2.50.

    Прогноз: ЦСКА уверенно расправляется со своими соперниками в последнее время. Прогнозируем уверенную победу армейцев.

    Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1) за 2.30.

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    «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. ЦСКА продлит свою победную серию?
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