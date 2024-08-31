Химки
ЦСКА
«Химки»
Турнирное положение: После 6-и туров в РПЛ «Химки» занимают 11-е место в таблице с 6-ю очками в активе. Команда стартовала довольно удачно, имея шанс закрепиться в середине турнирной таблицы.
Стоит отметить, что «Химки» пока что не одержали ни одной победы на своем поле в рамках РПЛ, набрав 2 очка при родных трибунах и занимая 14-е место в лиге по этому показателю.
Химки — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3), сравняв счет на 90+8-й минуте. До этого команда также поделила очки с «Зенитом» (1:1).
В последних 5-и матчах во всех турнирах «Химки» ни разу не победили, трижды проиграли и дважды сыграли вничью. За этот период команда забила 5 голов при 12-и пропущенных.
Не сыграет: Бутта Магомедов (красная карточка).
Состояние команды: «Химки» отлично стартовали, но в последнее время немного забуксовали. Главная проблема команды — оборона, подмосковный коллектив пропустил слишком много в последнее время.
У «Химок» появился опытный нападающий, который дает результат. Антон Заболотный забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи за 6 матчей в российской Премьер-лиге.
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 6-и туров. ЦСКА отстает от 1-й позиции на 5 баллов.
Команда довольно удачно действует на чужом поле. ЦСКА занимает 5-е место в лиге по этому показателю, набрав 4 очка из 6-и возможных.
Последние матчи: В прошедшем матче Кубка России ЦСКА уверенно обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. До этого команда разгромила «Акрон» (4:0), забив все голы во 2-м тайме.
В последних 5-и матчах во всех турнирах ЦСКА трижды победила и дважды проиграла. За эти встречи армейцы забили 8 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграет: Егор Ушаков (травма).
Состояние команды: ЦСКА вполне может замахнуться на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне. Пока что армейцы выглядят очень бодро на старте.
Стоит отметить, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 6 матчей в РПЛ игрок забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Статистика для ставок
- В последних 3-х очных встречах ЦСКА непременно обыгрывал «Химок»
- «Химки» не одержали ни одной победы в последних 5-и встречах
- ЦСКА пропустил только 1 гол в последних 3-х матчах (6 забил)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Химок» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.83 и 2.00.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Можно предположить, что у «Химок» не получится забить даже одного гола.
Ставка: Индивидуальный тотал «Химок» 0.5 меньше за 2.50.
Прогноз: ЦСКА уверенно расправляется со своими соперниками в последнее время. Прогнозируем уверенную победу армейцев.
Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1) за 2.30.