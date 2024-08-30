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    • Официально: Соболев подписал контракт с «Зенитом»
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    • СЭ: Соболев успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Зенитом»
  • 11:50
    • Источник: Семак был против подписания Соболева
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    Официально: Соболев подписал контракт с «Зенитом»

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    Экс-нападающий «Спартака» Александр Соболев стал игроком «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Стало известно, что Соболев подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. Форвард будет выступать под 7-м номером.

    «Футбольный клуб "Зенит" приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!», — написала пресс-служба «Зенита».

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    • Напомним, что Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстанен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».

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