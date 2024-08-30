Официально: Соболев подписал контракт с «Зенитом»

Экс-нападающийстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стало известно, что Соболев подписал контракт с «Зенитом» до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 сезон. Форвард будет выступать под 7-м номером.

«Футбольный клуб "Зенит" приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!», — написала пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстанен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».