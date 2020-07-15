Главный тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ

Главный тренер «Оренубурга»считает, что в конце сезона 2019/20 случился форс-мажор, поэтому призвал расширить РПЛ до 18 команд.

Ранее «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

«С предложением о расширении лиги до 18 команд я согласен. Уже говорил об этом. Спортивной составляющей в концовке сезона не было. С нами случился форс-мажор.

У меня нет личного знакомства с руководством РПЛ. Говорил о расширении лиги в интервью. Просил об этом. Если Прядкин и РФС услышит меня — считаю, что концовка чемпионата была форс-мажором.

Кому-то, как "Уфе", дали шанс сыграть. Люди заражаются, но их просто изолируют. Наш Роспотребнадзор подошел более строго. Не дал нам провести два матча.

Если есть возможность — предлагаю расширить РПЛ. Можно сделать следующий сезон экспериментальным, чтобы в конце напрямую вылетали не две, а четыре команды», — приводит слова Парамонова «Р-Спорт». 0