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    Главный тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ

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    Главный тренер «Оренубурга» Константин Парамонов считает, что в конце сезона 2019/20 случился форс-мажор, поэтому призвал расширить РПЛ до 18 команд.

    Константин Парамонов
    Константин Парамонов

    Ранее «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

    «С предложением о расширении лиги до 18 команд я согласен. Уже говорил об этом. Спортивной составляющей в концовке сезона не было. С нами случился форс-мажор.

    У меня нет личного знакомства с руководством РПЛ. Говорил о расширении лиги в интервью. Просил об этом. Если Прядкин и РФС услышит меня — считаю, что концовка чемпионата была форс-мажором.

    Кому-то, как "Уфе", дали шанс сыграть. Люди заражаются, но их просто изолируют. Наш Роспотребнадзор подошел более строго. Не дал нам провести два матча.

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    • Если есть возможность — предлагаю расширить РПЛ. Можно сделать следующий сезон экспериментальным, чтобы в конце напрямую вылетали не две, а четыре команды», — приводит слова Парамонова «Р-Спорт». 0

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