Лэмпард: Завоевать место в топ-4 в АПЛ очень непросто

Главный тренерпрокомментировал минимальную победу над(1:0) в 36-м туре АПЛ.

«На данном этапе сезона крайне важен результат, и мы сегодня не дали сопернику создать серьезных моментов, чтобы забить. Мы сыграли профессионально. Я жду большего, но это может подождать. Результат сейчас прежде всего.

Мы должны двигать мяч быстрее, действовать мобильнее, меняя позиции. Временами у нас это получалось в этом сезоне, но если мы хотим двигаться дальше, мы должны в этом прибавить. Тем не менее я не хочу быть особо критичен после победы.

Мы не дали сопернику возможности как-то нас побеспокоить. Во втором тайме было 10-15 минут, когда мы действовали медленно, мне это не понравилось, но мы сумели все наладить. В нашей игре чуть преобладали индивидуальные качества, но мы можем прибавить.

Оливье Жиру всегда добавляет команде желания на поле. Нужно, чтобы команда в игре использовала его качества. Он забивал важные мячи. Никогда он не создавал мне проблем и всегда хорошо тренировался. Его профессионализм всегда был на должном уровне.

Завоевать место в топ-4 в АПЛ очень непросто. Не буду давать бессмысленные ответы, мы набрали три очка, думаем о своей команде, следим за соперниками и настраиваемся на Кубок Англии», — сказал Лэмпард Sky Sports. 0