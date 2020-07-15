Виктор Кашшаи: Неприемлемо, что представители клубов ставят под сомнение честность судей

Глава департамента судейства РФСвыразил свои мысли по поводу проверки арбитра Сергея Лапочкина на детекторе лжи.

«В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях РПЛ. Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но, на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств. Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства.

Сегодня подтвердилось, что все слухи о Лапочкине оказались необоснованными. Департамент судейства РФС полностью поддерживает действующую команду рефери РПЛ. Мы уверены, что эти судьи хорошо отработают во время заключительных матчей в Тинькофф РПЛ и Олимп-Кубке России», — процитировал Кашшаи «Чемпионат». 0