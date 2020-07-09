ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБудущее Месси под вопросом. Покинет ли мировая звезда «Барселону» и Европу?
  • 19:31
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Рубина»
  • 18:58
    • Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо»
  • 18:43
    • Газизов: Вместе со «Спартаком» достигнем больших и серьезных результатов
  • 17:31
    • «Уфа» подтвердила переход Газизова на должность гендиректора «Спартака»
  • 17:13
    • «Спартак» может усилиться игроком «Уфы» в межсезонье
    Все новости спорта

    Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Рубина»

    «Рубин» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Рубин Краснодар
    Стали известны составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 27-го тура РПЛ? который пройдет в Казани и начнется в 20:30 мск.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Коновалов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

    Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Давиташвили, Марков.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Уткин, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Вандерсон.

    Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Олссон, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.21, на успех «Рубина» — 4.06, на ничью — 3.62. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пока «ноунейм» срамит скептиков. «Локо» одержал вторую победу при Николиче
  • 27/06/2020 в 21:37
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Краснодар»
  • 2.12
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» поедет в Казань за очками
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Приблизится ли «МЮ» вплотную к «Лестеру»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Тоттенхэм» с одним из аутсайдеров АПЛ?
  • «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Завтра в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры