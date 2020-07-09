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    «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль

    «Брайтон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата России «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Проппер неудачно обработал мяч у своей штрафной, подарив его Кейта. Наби тут же отпасовал низом в центр чужой штрафной на Салаха и тот выстрелом в касание поразил ворота.

    Спустя две минуты, после потери мяча хозяевами на своей половине поля, Салах отпасовал под удар Хендерсону и тот выстрелом в касание отправил мяч в угол ворот.

    «Брайтон» отквитал один мяч на 45-й минуте. Лампти подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, откуда Троссард ударом в касание отправил мяч в цель.

    На 76-й минуте Робертсон навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Салах сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч в ближний угол ворот.

    «Ливерпуль» набрал 92 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Брайтон» с 36 очками располагается на 15-м месте.

    В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Бернли», а «Брайтон» дома встретится с «Манчестер Сити».

    Примера. 34-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Ливерпуль» — 1:3 (1:2)
    Голы: Салах, 6 (0:1). Хендерсон, 8 (0:2). Троссар, 45 (1:2). Салах, 76 (1:3)«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер, Лемпти, Гросс (Муй, 71), Преппер (Биссума, 71), Стивенс, Макаллистер (Конноли, 71), Мопей, Троссар«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд, Уильямс (Робертсон, 46), Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 61), Кейта (Мане, 61), Роберту Фирмину (Минамино, 87), СалахПредупреждения: Уильямс, 41. Мане, 62. Фабинью, 78. Лемпти, 85. Гомес, 89
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