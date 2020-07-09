«Брайтон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте. Проппер неудачно обработал мяч у своей штрафной, подарив его Кейта. Наби тут же отпасовал низом в центр чужой штрафной на Салаха и тот выстрелом в касание поразил ворота.

Спустя две минуты, после потери мяча хозяевами на своей половине поля, Салах отпасовал под удар Хендерсону и тот выстрелом в касание отправил мяч в угол ворот.

«Брайтон» отквитал один мяч на 45-й минуте. Лампти подключился к атаке своей команды по правому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, откуда Троссард ударом в касание отправил мяч в цель.

На 76-й минуте Робертсон навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Салах сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч в ближний угол ворот.

«Ливерпуль» набрал 92 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Брайтон» с 36 очками располагается на 15-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Бернли», а «Брайтон» дома встретится с «Манчестер Сити».