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    Сутормин: Следующая цель — Лига чемпионов

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после церемонии награждения чемпионским кубком.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    «ФНЛ брал, теперь премьер-лигу взяли. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе. Следующая цель — Лига чемпионов, надеюсь (смеется).

    Отлично. Радость за все, что было сделано. Это и определенный опыт, шажочек вперед. Осознание того, что ты на правильном пути. Надо не останавливаться и продолжат работать. Тогда все будет хорошо. С такими мыслями будем играть дальше.

    Я очень рад, что нахожусь в этой команде. Так жизнь сложилась, что я стал чемпионом.

    Мы сильны командой. У нас хороший коллектив. Не будь такого коллектива мы вряд ли бы стали чемпионами. Надеюсь, мы будем становиться только сильнее и крепче», — цитирует Сутормина пресс-служба команды из Санкт-Петербурга. 0

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