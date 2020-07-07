Фернандеш: Леша Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас

Полузащитник «Краснодара»поделился мыслями об игре хавбека «Локомотива»

«У меня не самый большой бицепс в чемпионате. Большой, но не самый. Не могу сейчас вспомнить, у кого больше, но точно не у меня.

Вообще считаю, что накаченные мышцы не обязательно могут помочь тебе на поле, все зависит от индивидуальных характеристик. С виду хлюпенький игрок на самом деле может быть очень крепким.

Например, Алексей Миранчук. Внешне он выглядит не таким мощным, но по фолам, которые на нем часто совершают, видно, что он способен выдерживать эту нагрузку.

В первый год я братьев Миранчуков не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лешу от Антона.

Сначала у них были одинаковые прически, в первый год из-за этого их практически невозможно было отличить.

Но потом каждый из них стал больше проявлять свою индивидуальность, и прически стали разными, и я научился их отличать и на поле, и за его пределами.

Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», — заявил Фернандеш в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Милана» и «Фиорентины». 0