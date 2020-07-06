Дзюба назвал чемпионский матч в Краснодаре самым тяжелым в карьере

Форвард «Зенита»после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ подвел итоги встречи.

«Это самый тяжелый матч в моей карьере. Маге Оздоеву вообще плохо стало. Если честно, я минут 15 просто лежал в холодных полотенцах. Меня укутали всего, я ничего не слышал, лед под головой.

В первом тайме мне так плохо было, честно. Я думал, что это то ли солнечный, то ли тепловой удар. Мне было ужасно. Я так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне.

Что касается гола с пенальти, то я даже не помню. Я просто разбежался... Помню, что Сафонов подошел и говорит: "Че это ты поменял удар?" А я говорю: "Мне так плохо было, я просто бил по мячу".

Маге плохо было. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался... Короче, матч был очень тяжелый!», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе. 0