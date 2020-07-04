СМИ: «Ротор» откажется от участия в РПЛ

Волгоградскийможет отказаться от участия в российской Премьер-лиге, сообщают «Аргументы Недели».

Согласно информации источника, причины, по которым клуб готов отказаться от выступления в РПЛ, связаны с финансами. При этом не исключено, что «Химки» также могут отказаться от повышения в классе.

Если это произойдет, то по итогам нынешнего рестарта чемпионата ни одна команда не покинет российскую Премьер-лигу.

Напомним, турнир ФНЛ в сезоне-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Ротор» и «Химки» по итогам недоигранного чемпионата финишировали на первом и втором месте соответственно. 0