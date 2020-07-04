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    РПЛ в июне лучшим признала Алексея Миранчука

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук был назван лучшим игроком РПЛ по итога июня, сообщает официальный пресс-служба лиги.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    За Миранчука единогласно проголосовали болельщики и эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «ВКонтакте», форвард набрал 44,1% голосов.

    В трех турах РПЛ после возобновления сезона Миранчук забил четыре мяча, поразив ворота «Оренбурга» (1:0), «Рубина» (2:0, дубль) и «Крыльев Советов» (1:1).

    На награду лучшего игрока месяца также претендовали Артем Дзюба («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Максим Глушенков («Крылья Советов») и и Александр Беленов («Уфа»).
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