«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

На 25-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Гомес завалил на газон Стерлинга в своей штрафной. Де Брейне уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 35-й минуте Фоден отпасовал низом на левый край штрафной «Ливерпуля», где Стерлинг первым касанием ушел ближе к центру и затем пробил между ног Гомесу в ближний угол ворот.

На 45-й минуте Де Брейне передачей низом на правый край чужой штрафной вывел один на один Фодена, а тот уверенно пробил под перекладину ворот «Ливерпуля».

На 66-й минуте, в ходе быстрой контратаки Де Брейне отпасовал на правый край чужой штрафной, где Стерлинг ушел от Робертсона и нанес удар, после чего Окслейд-Чемберлен занес мяч в свои ворота при попытке спасти ситуацию.

Уже в компенсированное время Марез прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и точным ударом поразил ближний угол ворот «Ливерпуля», но арбитр в этом моменте зафиксировал игру рукой со стороны Фодена и мяч отменил.

«Ливерпуль» еще по итогам предыдущего тура впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. Команда Юргена Клоппа занимает первое место, имея 86 очков.

«Манчестер Сити» идет на второй строчке, набрав 66.

5 июля «горожане» сыграют на выезде с «Саутгемптоном», а «Ливерпуль» примет «Астон Виллу».