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    Отец Глушенкова отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

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    Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, прокомментировал сообщения об интересе к его сыну со стороны «Зенита».

    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    «Пока рано об этом говорить, пускай в "Крыльях" стабильно заиграет — следующие пять туров на таком же уровне.

    Сейчас график серьезный пойдет: матчи на третий, на четвертый день. Как он выдержит этот ритм, как пройдет пять игр — после этого будет ясно, что и как.

    Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со "Спартаком". Может, кто-то еще интерес проявит», — приводит слова Глушенкова-старшего «Матч ТВ».

    Контракт Максима Глушенкова с «Спартаком» действует до лета 2023 года, сумма отступных составляет 5 миллионов евро. 0

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