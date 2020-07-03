Отец Глушенкова отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов», прокомментировал сообщения об интересе к его сыну со стороны «Зенита».

«Пока рано об этом говорить, пускай в "Крыльях" стабильно заиграет — следующие пять туров на таком же уровне.

Сейчас график серьезный пойдет: матчи на третий, на четвертый день. Как он выдержит этот ритм, как пройдет пять игр — после этого будет ясно, что и как.

Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со "Спартаком". Может, кто-то еще интерес проявит», — приводит слова Глушенкова-старшего «Матч ТВ».

Контракт Максима Глушенкова с «Спартаком» действует до лета 2023 года, сумма отступных составляет 5 миллионов евро. 0